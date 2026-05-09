رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی، یکی از دغدغه‌های مهم دستگاه قضایی استان را مسئله انتقال زندان‌های سلماس و مهاباد از مراکز شهری به بیرون عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، با حضور رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی، دادستان مرکز استان و سایر مدیران قضایی، نشست هم اندیشی با مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی در این نشست گفت: در این روز‌ها همه مردم و دستگاه‌ها پای کار بودند از جمله دستگاه قضایی استان که کارکنان آن مجاهدانه و با لحاظ الزامات امنیتی طبق روال تلاش کردند تا امر مهم احقاق حق و اجرای عدالت لحظه‌ای متوقف نشود.

عتباتی ادامه داد: دستگاه قضایی استان در کنار وظیفه ذاتی خود در کنار مجموعه‌های اجرایی، امنیتی و فعالان اقتصادی، اقدامات بسیار خوبی را رقم زده که از جمله آن می‌توان به برخورد با عوامل دشمن و فرآیند رسیدگی و اجرای احکام عوامل و جاسوسان دشمن در این روز‌های حساس بود.

رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی افزود: از دیگر دغدغه‌های دستگاه قضایی استان در طول جنگ رمضان و بعد از آن تامین معیشت و کالا‌های اساسی مردم و ثبات در بازار بود که با کمک مجموعه‌هایی همچون تعزیرات حکومتی اکیپ‌های برای رصد بازار و برخورد با محتکران و گرانفروشان ایجاد شد.

وی اظهار داشت: در موضوع معیشت و بازار در گام اول تامین مایحتاج ضروری مردم با کمک به تسهیل و نهایت استفاده از ظرفیت مرز‌های استان و در گام دوم نظارت بر پخش آنها با رصد و برخورد با محتکران و گرانفروشان در دستور کار است.

وی در ادامه به نیاز‌های دستگاه قضایی که نیازمند همراهی نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی است پرداخت.

یکی از مواردی که عتباتی به آن پرداخت مسئله انتقال زندان‌های سلماس و مهاباد از داخل شهر به بیرون شهر بود که در این خصوص گفت: زندان واقعیت تلخ ولی ضروری جامعه است و در استان که یک استان مرزی با شرایط خاص است اقدامات خوبی در بهبود وضعیت زندان و زندانیان انجام پذیرفته که از مهمترین آنها ساخت زندان‌های جدید در حوزه‌های قضایی مهاباد و سلماس برای انتقال زندان از داخل این شهر‌ها به خارج از شهر است که برای تکمیل آنها نیاز به همراهی و کمک نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی است.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی در ادامه به اقدامات دستگاه قضایی استان در راستای تامین فضای فیزیکی مناسب احقاق حق و اجرای عدالت پرداخت و بیان داشت: دستگاه قضایی استان از لحاظ کمبود فضای فیزیکی سال‌ها بود که وضعیت خوبی نداشت ولی با حضور رئیس قوه قضاییه در استان ۴۱ هزار متر مربع فضای اداری در قالب ۱۱ طرح در سراسر استان تعریف و مصوب شد.

عتباتی گفت: احداث فضای فیزیکی آغاز شده و با توجه به محدودیت اعتبارات و تورم موجود در این خصوص نیز برای تامین اعتبار برای تکمیل آنها نیاز به همراهی نمایندگان مجلس هستیم تا محل احقاق حق و اجرای عدالت متناسب و در شأن مردم استان فراهم شود.