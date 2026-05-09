به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ قاسم پور در تشریح جزئیات این خبر گفت: در پی وقوع اعلام سرقت طلا از منزل احدی از شهروندان واقع در منطقه بالاخان زیادی شهرستان قرچک موضوع شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: عوامل پلیس آگاهی شهرستان با انجام اقدامات فنی و پلیسی و تلاش‌های شبانه روزی و تحقیقات انجام شده موفق به شناسایی باند ۲ نفره سارق طلاجات شدند که طی هماهنگی با مرجع قضایی متهمان را داخل یکدستگاه خودروی سواری کوییک واقع در کمربندی جنوبی که قصد متواری شدن را داشتند دستگیر و به پلیس آگاهی انتقال داده شدند

سرهنگ قاسم پور در ادامه بیان کرد: متهمان در تحقیقات اولیه مأموران پلیس آگاهی به ۱ کیلو گرم سرقت طلاجات به ارزش ۲۰۰ میلیارد ریال اعتراف نمودند

فرماندهی انتظامی شهرستان قرچک اظهار داشت:متهمان پس از تکمیل پرونده به مراجع قضائی معرفی و با قرار مناسب روانه زندان شدند