پخش زنده
امروز: -
عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تأکید بر اهمیت انضباط مالی و نقش سیاستهای پولی در شاخصهای اقتصادی گفت: اجرای دقیق احکام برنامه هفتم توسعه در حوزه ارتقاء انضباط مالی میتواند ضمن تقویت تولید صادراتمحور، به تقویت بازار سرمایه منجر شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بهروز محبی نجمآبادی درباره اهمیت ارتقاء انضباط مالی در برنامه هفتم توسعه، اظهار کرد: انضباط نظام مالی از اهمیت بالایی برخوردار است و سیاستهای پولی یک کشور اثرات، یکسویه و دوسویهای بر شاخصهای اقتصادی دارد.
نماینده مردم «سبزوار، جوین، جغتای» در مجلس شورای اسلامی افزود: آنچه میتواند تولید را به شکل واقعی و بهویژه تولید صادراتمحور ارزآور بهصورت جدی پشتیبانی کند و همچنین بورس و بازار سرمایه را در جایگاه واقعی، پایهای و اساسی خود تثبیت کرده و از تأثیرپذیری آن از تحولات روانی جلوگیری کند، مباحث مالی و پولی است.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: این موضوعات از جمله مباحث مهمی است که در حوزه وزارت اقتصاد باید مورد توجه ویژه قرار گیرد و سایر وزارتخانهها نیز باید همخوانی و همراهی لازم را بهویژه در حوزههای اقتصادی با این وزارتخانه داشته باشند.
محبی نجمآبادی تأکید کرد: همچنین اجرای سیاستهای مالی مبتنی بر عدالت و مبانی نظام اسلامی میتواند رضایت عمومی را افزایش دهد.
وی خاطرنشان کرد: از سویی دیگر برنامه هفتم توسعه نیز بر تمامی این موارد، از جمله انضباط مالی تأکید دارد. این برنامه حاصل کار کارشناسی گسترده و مبتنی بر نظرات دستگاهها، نهادها و وزارتخانههاست و بهصورت دقیق و عملیاتی تدوین شده و دولتمردان باید به مباحث مطروحه نظیر ارتقای انضباط مالی نیز توجه جدی داشته باشند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: قطعاً برنامه هفتم توسعه حاوی مباحث ارزشمندی است که در صورت اجرای صحیح، میتواند به بهبود شرایط اقتصادی کشور کمک کند.