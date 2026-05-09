به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،دکتر ایمانی گفت: با توجه به اهمیت موضوع و ضرورت پیشگیری از تالاسمی ماژور، 8 می هر سال به عنوان روز جهانی تالاسمی نام گذاری شده است و امسال نیز بزرگداشت این روز مصادف با 18 اردیبهشت با شعار «غربالگری زمان ازدواج تالاسمی: فرصت فرزندآوری سالم برای زوجین ناقل » می باشد. وی هدف از نامگذاری این روز را توجه بیشتر مسئولین و مردم به مسئله تالاسمی دانست و گفت: فراهم آمدن امکانات درمانی مطابق با استانداردهای جهانی و دستیابی به خون سالم و کافی برای همه این بیماران و عدم تولد بیمار تالاسمی در کشور اهداف عمده ای است که همه افراد و سازمان های درگیر در این بیماری به آن می اندیشند و برای دستیابی به آن تلاش می کنند. وی با اشاره به اینکه کم خونی، خستگی، سرگیجه، تنگی نفس، افزایش خطر عفونت و تورم شکم از علائم این بیماری هستند گفت: برخی از افراد مبتلا به تالاسمی نیز آهن زیادی در سیستم خود دارند و هنگامی که بدن آهن بیش از حد داشته باشد، می تواند به قلب و کبد آسیب برساند. به گفته وی همچنین در اختلال تالاسمی بدن اجازه تولید هموگلوبین کافی را نمی دهد. این بیماری سلول های خونی را ضعیف و از بین می برد. معاون بهداشت دانشگاه با بیان اینکه دو نوع تالاسمی آلفا و بتا به همراه تالاسمی مینور، اینترمدیا و ماژور به عنوان زیرشاخه های آن وجود دارد گفت: اگر والدین هر دو دارای ژن معیوب باشند، بیماری به صورت شدید یعنی ماژور و اگر یکی از والدین فقط ژن معیوب داشته باشد، به صورت خفیف یعنی مینور ظاهر می‌شود. به گفته وی تالاسمی برای کسانی که نوع (مینور) را داشته باشند، مشکل ایجاد نمی‌کند و آنها هم مثل افراد سالم می‌توانند زندگی کنند و فقط در موقع ازدواج باید خیلی مراقب باشند و نبایدبا یک فرد تالاسمی مینور ازدواج کنند . وی همچنین تاکید کرد:در صورت عدم مداخله، بروز مورد انتظار سالانه تالاسمی بتا در ایران بر اساس شیوع ناقلی ژن در کشور قبل از شروع مداخلات پیشگیرانه، متوسط 1 مورد به ازای 1000 تولد زنده است؛ این در حالی است که هزینه درمان تمام عمر هر بیمار در کشور نزدیک به 300 میلیون دلار برآورد شده است.