

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، دکتر بیژن رنجبر امروز در حاشیه مراسم بزرگداشت مقام استاد و سرآمدان آموزشی درباره نحوه برگزاری امتحانات گفت: الان مبنا، برگزاری مجازی امتحانات است و اگر شورای عالی امنیت کشور تصمیم دیگری اتخاذ کند، به‌سرعت اجرا خواهد شد.

شهیدان ارزشمندی را در دانشگاه آزاد اسلامی تقدیم نظام شکوهمند جمهوری اسلامی کردیم. ۱۲۲ دانشجو، ۴ استاد، ۲ کارمند و ۲ دانش آموز از دانشگاه آزاد اسلامی به شهادت رسیده‌اند.

وی افزود: حدود ۲۱ مکان دانشگاه از جمله آزمایشگاه نیز به صورت مستقیم و غیرمستقیم مورد حمله آمریکایی-صهیونیستی قرار گرفت که خسارات زیادی به آن‌ها وارد شده است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در پاسخ به سوالی درباره نحوه مواجهه دانشگاه آزاد اسلامی با احتمال عدم برگزاری کنکور، اختلال در فرآیند جذب دانشجو در سال تحصیلی آینده و مشکلات احتمالی در پرداخت شهریه برای این دانشگاه تصریح کرد: برای این موضوعات فکر شده است. اگر فکر نمی‌شد، نمی‌توانستیم راجع به افزایش حقوق و مسائل دیگر تصمیم بگیریم.

وی درباره اعمال افزایش حقوق اساتید و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی تشریح کرد: موضوعات مربوط به افزایش حقوق پیش از آغاز جنگ مورد بحث قرار گرفته بود. شاید بهتر بود پس از جنگ تامل بیشتری شود، لیکن درحال حاضر دانشگاه آزاد اسلامی نیز مانند کل کشور این موضوع را با تصویب هیات امنا تحقق خواهد بخشید.

دکتر رنجبر خاطرنشان کرد: در این رابطه جلساتی برگزار شده و در نهایت در روزهای آینده در کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه مورد بحث قرار خواهد گرفت و ان شاالله در هیات امنای مرکزی برای اجرا در خردادماه مطرح می شود.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گفت: فعلا هیچ تصمیمی پیرامون شهریه‌ها گرفته نشده است. این موضوعی است که باید در هیات امنا در رابطه با آن صحبت شود.

وی درباره حمایت از سرآمدان علمی دانشگاه آزاد اسلامی بیان کرد: جایزه مصطفی (ص) در ایران اسلامی معادل با نوبل اسلامی در نظر گرفته می‌شود. در دانشگاه آزاد اسلامی نیز شهید دکتر طهرانچی همواره تاکیداتی درباره حمایت از پژوهشگران و اساتید دانشگاه آزاد اسلامی در تراز جایزه نوبل داشتند. این روند همچنان در دانشگاه برای سرآمدان در جریان است. همچنین جشنواره فرهیختگان نیز در حمایت از پژوهشگران برگزار می‌شود.

دکتر بیژن رنجبر درباره پروژه راه‌اندازی پنل‌های خورشیدی دانشگاه آزاد اسلامی عنوان کرد: اخیرا در جلسه‌ای که با معاون وزیر نیرو داشتیم بنا شد موضوع ۳۰۰ مگاوات تولید برق را در ۱۰۰ واحد دانشگاه آزاد اسلامی با ۳ مگاوات در هر واحد پیش برد، البته در سه مرحله 100 مگاواتی.

وی ادامه داد: این موضوع باعث می‌شود بار فشار مصرف برق دانشگاه بر کشور کاهش یابد و دانشگاه آزاد اسلامی در این زمینه خود را مستقل کند.

دکتر رنجبر تاکید کرد: با توجه به شرایط جنگی کشور نگران بودیم که بعد از آغاز فرآیند راه اندازی پنل‌ها، پروژه مورد تجاوز دشمن قرار گیرد. به همین جهت این روند مقداری کند شد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی بیان کرد: چشم انداز دانشگاه آزاد اسلامی تولید ۲ هزار مگاوات است و این موضوع به صورت قدم به قدم پیش خواهد رفت.





