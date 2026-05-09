عیسی امیدوار، پیشگام جهانگردی نوین ایران، امروز شنبه ۱۹ اردیبهشت پس از دوره‌ای بستری در بیمارستان، به سوی آرامش ابدی پرکشید.

‌به گزارش خبرگزاری صدا و سیما عیسی امیدوار به همراه برادرشان، نخستین ایرانیانی بودند که در دهه‌ی ۳۰ خورشیدی با جسارتی ستودنی، سفر به دور دنیا را آغاز کردند و نام ایران را در دورترین نقاط جهان، از قطب شمال و جنوب تا اعماق جنگل‌های آمازون، زنده نگاه داشتند. میراث گرانبهای وی در موزه برادران امیدوار، همواره الهام‌بخش نسل‌های ماجراجو و کنجکاو این مرز و بوم خواهد بود.