«قهرمانها و دیوها» کتاب راهنما و نقشهای است برای کودکان تا با فراگرفتن برخی مهارتهای زندگی به جنگ دیوهایی بروند که ممکن است در مسیر زندگی آنها پنهان شده باشند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرجان فولادوند نویسنده این کتاب -که بهتازگی از سوی انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر شده است - در این اثر مهارتهایی را برای کودکان با زبانی تمثیلی بیان میکند تا مخاطبان بتوانند در موقعیتهای خطرناک از خودشان و دوستانشان مراقبت کنند.
او در مقدمه این کتاب تاکید کرده است که قهرمانها پیش از آنکه قهرمان باشند، جنگجو هستند و قرار نیست بچهها در موقعیتهای ترسناکی که ممکن است چند تایی دیو و چاه و هیولا در سر راهشان پنهان شدهاند بترسند و تسلیم شوند.
پنج سرفصل اصلی این کتاب به بچههای بالای ٩ سال کمک میکند در برابر خشونت، آزار و سوءاستفاده، روبهرو شدن با غریبههای خطرناک، اعتیاد و خطرهای دنیای مجازی راهشان را از بین پرتگاهها و جاهای تاریک و مکانهای پنهانشدن دیوها پیدا کنند.
در بخشی از فصل دوم کتاب «قهرمانها و دیوها» با عنوان «جنگجوها و دیو هزار صورت» که نقشه و راهنمایی است برای زندهماندن در برابر آزار و سوءاستفاده، به کودکان توصیه شده است: اجازه ندهید کسی شما را وادار کند تنهایی به جایی بروید که نمیشناسید، مثلاً با گفتن حرفهایی مثل «تو دیگر بچه نیستی و لازم نیست اجازه بگیری» یا «بچهننهها هر کاری میکنند به خانواده خبر میدهند.» یا...
یک خبر بد و یک خبر خوب و توصیه به خواندن کتابهای بیشتر برای پیداکردن پاسخ سوالها، بخش پایانی این اثر است که کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آن را به تازگی بهقلم مرجان فولادوند و تصویرگری فاطمه نیکخواه در ۶٨ صفحه مصور و رنگی و با شمارگان ۲هزار نسخه برای کودکان ٩ سال به بالا (گروه سنی نونهال) منتشر کرده است.
این اثر و دیگر کتابهای کانون در کتابفروشیها و سامانه فروش اینترنتی این مجموعه به نشانی www.digikanoon.ir عرضه شده است.