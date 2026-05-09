به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، خانواده‌های معظم شهدای مدرسه شجره طیبه میناب، پس از بازگشت از یک سفر آسمانی از کربلای معلی، وارد خرمشهر شدند و مورد استقبال باشکوه مردم این شهر مقاوم قرار گرفتند.

در این استقبال که در مسجد جامع خرمشهر برگزار شد، مردم ولایتمدار این شهر که خود در دوران هشت سال دفاع مقدس، دانش‌آموزان و عزیزان بسیاری را تقدیم انقلاب کرده‌اند، با حضور پرشور خود، پیامی روشن و آشکار به دشمنان نظام فرستادند.

پدران شهدا در جمع مردم خرمشهر، از فراق فرزندان و همسران شهیدشان سخن گفتند: و این داغ فراق را سعادتی به نام شهادت تعبیر کردند؛ سعادتی که به باور آنان در سالروز شهادت رهبر معظم انقلاب معنا و جلو‌های دیگر یافته است.

یکی از نکات قابل توجه این مراسم، روایت پدر شهیدی بود که گفت: پسرم همیشه آرزو داشت مسجد جامع خرمشهر را از نزدیک ببیند. به همین منظور، خانواده‌های شهدا به همراه مردم خرمشهر، به سمت این مسجد تاریخی حرکت کردند و فضای شهر مقاوم را به یاد آرمان‌های شهدا، معطر به عطر ایثار و مقاومت ساختند.

گفتنی است تجمعات شبانه خرمشهر در شب حضور این خانواده‌ها، حال و هوایی بهشتی یافته بود و بسیاری از حاضران، این مسیر عاشقی را از نجف تا کربلا و از کربلا تا خرمشهر، یک مسیر مستمر در راه اهل بیت (ع) توصیف کردند.