مسئولان شهرستان آباده به صورت چهره به چهره با مردم در مصلی نماز جمعه گفتوگو کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، در پی افزایش مطالبات معیشتی و اقتصادی شهروندان آباده، فرماندار ویژه و مدیران دستگاههای اجرایی این شهرستان به صورت رو در رو درخواستها و مشکلات مردم را در مصلی نماز جمعه بررسی کردند.
تامین مایحتاج ضروری، مسائل شغلی، خدمات عمومی و پروندههای حمایتی از مسائلی بود که مردم با مسئولان این شهرستان در میان گذاشتند.
شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.