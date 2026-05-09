به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، مدیر کل آموزش و پرورش فارس گفت: در راستای طرح توسعه عدالت آموزشی با مشارکت مردم، ۶ طرح آموزشی به طور همزمان در شهر صدرا در حال ساخت است.

محسن کلاری افزود: همچنین ۲۰۰ طرح تا پایان اردیبهشت امسال به بهره برداری می‌رسید و ۲۰۰ طرح دیگر تا پایان شهریور تکمیل می‌شود.

رییس تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی شهرستان خنج گفت: کشاورزان این شهرستان مشغول برداشت گوجه فرنگی از ۳۰۰ هکتار زمین‌های خود هستند.

به گفته زارعی پیش بینی می‌شود ۱۵ هزار تن محصول تولید و علاوه بر بازار داخل به کشور‌های حوزه خلیج فارس ارسال می‌شود.

مسئولان شهرستان آباده در بازدید از بازار و صنوف، روند عرضه کالا، نحوه قیمت‌گذاری، وضعیت توزیع اقلام و رعایت ضوابط مربوط به بازار را بررسی کردند.

در مراسمی با حضور قشر‌های مختلف مردم، یاد و خاطره شهید محمد محمودی از شهدای دفاع مقدس سوم در شهر بیضا گرامی داشته شد.

بانوان شهرستان فراشبند بیش از ۵ هزار قرص نان برای رزمندگان اسلام در جهبه جنوب، پخت و ارسال کردند.

حیدری رئیس شعبه جمعیت هلال احمر داراب گفت: نجاتگران پس از پیمایش سه ساعته مسیر کوهستانی، مردی ۶۰ساله را که از ارتفاعات کوه خم جاده داراب به استهبان سقوط کرده بود، نجات دادند.

روابط عمومی مرکز اورژانس فارس اعلام کرد: ۱۰ نفر در دو حادثه رانندگی در جاده‌های نورآباد و خرم‌بید مصدوم شدند.

روابط عمومی مرکز اورژانس فارس اعلام کرد: در نخستین حادثه در جاده نورآباد به سپیدان، یک خودروی پژو ۴۰۵ از مسیر منحرف و ۵ نفر مصدوم شدند؛ یک نفر به بیمارستان ولیعصر نورآباد و چهار نفر دیگر در محل درمان شدند.

در حادثه دوم در خرم‌بید، خودروی ال ۹۰ واژگون شد و همه ۵ سرنشین آن مصدوم شدند.

این افراد پس از دریافت خدمات اولیه، برای درمان نهایی به بیمارستان ولیعصر خرم‌بید منتقل شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان اقلید گفت: ۴۵ راس دام سبک به ارزش پنج میلیارد ریال از دو دستگاه خودرو در شهرستان اقلید کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان زرین دشت گفت: بیش از ۴۴۰ عدد روغن خوراکی به ارزش یک میلیارد ریال از منزلی شخصی در شهرستان زرین دشت کشف و توقیف شد.