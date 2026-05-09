پخش زنده
امروز: -
خبرهایی کوتاه از مناطق مختلف فارس را امروز نوزدهم اردیبهشت بخوانید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، مدیر کل آموزش و پرورش فارس گفت: در راستای طرح توسعه عدالت آموزشی با مشارکت مردم، ۶ طرح آموزشی به طور همزمان در شهر صدرا در حال ساخت است.
محسن کلاری افزود: همچنین ۲۰۰ طرح تا پایان اردیبهشت امسال به بهره برداری میرسید و ۲۰۰ طرح دیگر تا پایان شهریور تکمیل میشود.
************
رییس تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی شهرستان خنج گفت: کشاورزان این شهرستان مشغول برداشت گوجه فرنگی از ۳۰۰ هکتار زمینهای خود هستند.
به گفته زارعی پیش بینی میشود ۱۵ هزار تن محصول تولید و علاوه بر بازار داخل به کشورهای حوزه خلیج فارس ارسال میشود.
************
مسئولان شهرستان آباده در بازدید از بازار و صنوف، روند عرضه کالا، نحوه قیمتگذاری، وضعیت توزیع اقلام و رعایت ضوابط مربوط به بازار را بررسی کردند.
************
در مراسمی با حضور قشرهای مختلف مردم، یاد و خاطره شهید محمد محمودی از شهدای دفاع مقدس سوم در شهر بیضا گرامی داشته شد.
************
بانوان شهرستان فراشبند بیش از ۵ هزار قرص نان برای رزمندگان اسلام در جهبه جنوب، پخت و ارسال کردند.
*************
حیدری رئیس شعبه جمعیت هلال احمر داراب گفت: نجاتگران پس از پیمایش سه ساعته مسیر کوهستانی، مردی ۶۰ساله را که از ارتفاعات کوه خم جاده داراب به استهبان سقوط کرده بود، نجات دادند.
************
روابط عمومی مرکز اورژانس فارس اعلام کرد: ۱۰ نفر در دو حادثه رانندگی در جادههای نورآباد و خرمبید مصدوم شدند.
روابط عمومی مرکز اورژانس فارس اعلام کرد: در نخستین حادثه در جاده نورآباد به سپیدان، یک خودروی پژو ۴۰۵ از مسیر منحرف و ۵ نفر مصدوم شدند؛ یک نفر به بیمارستان ولیعصر نورآباد و چهار نفر دیگر در محل درمان شدند.
در حادثه دوم در خرمبید، خودروی ال ۹۰ واژگون شد و همه ۵ سرنشین آن مصدوم شدند.
این افراد پس از دریافت خدمات اولیه، برای درمان نهایی به بیمارستان ولیعصر خرمبید منتقل شدند.
************
فرمانده انتظامی شهرستان اقلید گفت: ۴۵ راس دام سبک به ارزش پنج میلیارد ریال از دو دستگاه خودرو در شهرستان اقلید کشف شد.
************
فرمانده انتظامی شهرستان زرین دشت گفت: بیش از ۴۴۰ عدد روغن خوراکی به ارزش یک میلیارد ریال از منزلی شخصی در شهرستان زرین دشت کشف و توقیف شد.