

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل استاندارد خراسان جنوبی گفت:از مجموع پنج هزار و ۷۱۲ مورد بازرسی و نمونه‌برداری در دو بخش تولید و عرضه، یک‌هزار و ۸۰۴ مورد مربوط به بازرسی از واحد‌های تولیدی و سه هزار و ۹۰۸ مورد بازرسی و نمونه‌برداری در طرح کنترل بازار بوده است

بذری افزود: به منظور صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و نظارت بر اوزان و مقیاس‌ها هزار و ۱۱۲ نازل سوخت و ۹۸۹ وسیله سنجش عمومی مورد آزمون دقیق کارشناسی قرار گرفتند.

وی گفت: در یک سال گذشته تعداد ۱۴۱ مورد آزمون باسکول‌های وسایل نقلیه چرخ‌دار جاده‌ای و ۹۸۹ مورد آزمون وسایل سنجش داد و ستد عمومی انجام شده است.

مدیرکل استاندارد خراسان جنوبی افزود: همچنین در طرح پیش‌بسته‌بندی، ۲۳۰ مورد آزمون نمونه محصول به ثبت رسید.

بذری گفت: در حوزه صدور مجوزها، ۳۲ مورد پروانه کاربرد علامت استاندارد و ۱۹ مورد مجوز پروانه علامت استاندارد صادر شد همچنین ۶۵ مورد تمدید و ۳۴ مورد ابطال پروانه در کارنامه یک‌ساله این اداره‌کل به ثبت رسیده است.