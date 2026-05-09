وزنه بردار دسته ۱۱۰ کیلوگرم ایران گفت: رقابت خوبی بود و خیلی خوشحالم که سکوی اول و دوم به کشورم رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، فرهاد قلی زاده وزنه بردار دسته ۱۱۰ کیلوگرم ایران در رقابتهای قهرمانی جوانان جهان ۲۰۲۶ مصر بازهم مدال آوری کرد و ۳ مدال نقره را تصاحب کرد. قلی زاده بعد از کسب این مدالها و قهرمانی تیمی ایران گفت: عرض ادب و احترام خدمت تمام مردم ایران به خصوص جامعه وزنه برداری دارم. خداراشاکر هستم که توانستم ۳ مدال نقره جوانان جهان را کسب و دل مردم کشورم را شاد کنم.
او با ابراز خرسندی از اینکه طلا و نقره این دسته به ایرانیها رسید گفت: رقابت خوبی بود و خیلی خوشحالم که سکوی اول و دوم به کشورم رسید. من تمام تلاشم را کردم که جواب زحمت مربیان و فدراسیون را بدهم.
او ادامه داد: با وجود اینکه تیم دیر و با سختی به مصر رسید، اما بچهها با روحیه بالا و تمام وجود همه تلاش خود را انجام دادند که بتوانیم برای دومین دوره پیای قهرمان جهان شویم و علاوه بر مردم و جامعه وزنهبرداری، برای شادی روح شهدای میناب و ناو دنا قدم کوچکی برداریم.
قلی زاده در پایان گفت: در نهایت از مسئولان فدراسیون، سرمربی تیم ملی مرادی و مربیان تیمملی بهروزی و مولایی که در این چند وقت زحمات زیادی برای ما کشیدند تشکر میکنم.