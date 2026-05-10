به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ سردار سیدموسی حسینی گفت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان سمنان گفت: ماموران در راستای مبارزه با قاچاق کالا، با اشرافیت اطلاعاتی پی بردند یکی از شرکت‌ها در شهرک صنعتی گرمسار اقدام به استفاده غیر مجاز از فرآورده‌های نفتی غیرمجاز کرده است.

وی افزود: ماموران در بازرسی از شرکت مورد نظر ۱۱۱ هزار لیتر فرآورده‌های نفتی غیرمجاز کشف کردند.

سردار سیدموسی حسینی گفت: کارشناسان ارزش این محموله را ۵۰ میلیارد ریال برآورد کردند.