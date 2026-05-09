به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی، طی سه روز آینده با پایداری نسبی شرایط جوی، آسمان استان در طول روزها غالباً صاف بوده و دمای هوا بتدریج افزایش می یابد.

بطوریکه در روزهای دوشنبه و سه شنبه هوای نسبتاً گرمی در سطح استان بویژه در مناطق شمالی و مرکزی استان حاکم می شود.

البته در ساعات شبانه و اوایل صبح هوای نسبتاً سرد تداوم خواهد داشت و رگبار و رعد و برق ناگهانی در بعد از ظهر در مناطق کوهستانی پیش بینی می شود.

همچنین طی امروز و فردا از شرایط فصلی و محلی و به دلیل وجود رطوبت در منطقه در ساعات بعدازظهر و عصر در مناطق کوهستانی استان رشد ابر‌های همرفتی و رگبار و رعدوبرق ناگهانی (با احتمال رخداد تگرگ) پیش‌بینی می‌شود؛ لذا با توجه به نوع بارش‌های بهاری، جاری شدن روان آب در مناطق مستعد و مسیل‌ها دور از انتظار نیست.

از بعدازظهر سه‌شنبه تا اواخر هفته جاری ضمن وزش باد‌های جنوبی با عبور متناوب موج بارشی از شمال غرب کشور و استان اردبیل، در بعضی از ساعات بارش باران گاهی به‌صورت رگبار و رعدوبرق (با احتمال رخداد تگرگ) پیش‌بینی می‌شود.