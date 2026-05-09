رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری همدان از اجرای گسترده برنامههای زیبا سازی منظر شهر در همدان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مهرداد خورشیدوند گفت: در حوزه پارکها و فضای سبز شهری، دو میلیون بوته گل در معابر مختلف شهر کاشته و ۲۵۰ المان گل و گلدان سیار هم در نقاط مختلف شهر جانمایی شد.
او تصریح کرد: در راستای مناسبسازی فضای شهری، ۹ هزار متر مربع تبلیغات و مبلمان شهری رنگآمیزی و روشناییهای شهری هم ترمیم شد.
رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری همدان همچنین با اشاره به اهمیت حفاظت از درختان کهنسال همدان گفت: مراقبت ویژه از این درختان کهنسال در دستور کار قرار دارد و عملیات چالکود برای تقویت و جلوگیری از خشکیدگی آنها بهصورت مستمر در حال انجام است.