به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، مدیرکل امور عشایر خراسان رضوی گفت: بارندگی‌ های خوب و فراوان امسال عشایر استان را از مراجعه برای دریافت علوفه بی‌ نیاز کرده است ذو پیش بینی می شود عشایر تا پایان مرداد ماه مشکلی از بابت تامین غذای دام‌ های خود نداشته باشند.

محمدحسین جعفری با اشاره به اینکه عشایر هم اکنون مشغول آماده‌ سازی و استقرار در ییلاقات و ارتفاعات هستند، افزود: برای تامین علوفه مورد نیاز عشایر استان برای نیمه دوم سال نیز پیش‌ بینی شده و مشکلی در این زمینه وجود نخواهد داشت.

وی تاکید کرد: دام سرمایه اصلی جامعه عشایری محسوب می‌ شود و این اداره کل با تمام توان در راستای حمایت از این قشر تلاش می‌ کند.

جعفری در ادامه به میزان توزیع نهاده‌ های دامی ویژه عشایر اشاره کرد و گفت: پارسال بیش از ۴۲ هزار و ۵۰۰ تن انواع علوفه دامی و کنسانتره برای عشایر استان تامین و توزیع شده است. این میزان شامل ۹ هزار تن جو، ۲۹ هزار و ۸۳۶ تن کنسانتره و مابقی سایر نهاده‌ های دامی مورد نیاز بوده است.

مدیرکل امور عشایر خراسان رضوی با بیان اینکه بارندگی‌ های امسال بسیار خوب و مؤثر بوده است، بیان کرد: این شرایط مطلوب جوی باعث شده تا پوشش گیاهی در مراتع به خوبی رشد کند و عشایر تا این مقطع از سال نیازی به دریافت علوفه حمایتی نداشته باشند که این خود نشان‌ دهنده قدرت خوداتکایی دامداران در شرایط مساعد طبیعی است.

جعفری همچنین از برنامه‌ ریزی‌ های این اداره کل برای سال‌ های آتی خبر داد و گفت: تلاش بر آن است با مدیریت صحیح مراتع و حمایت از تولید نهاده‌ های دامی، استمرار این روند مطلوب را تضمین کنیم تا امنیت غذایی دام عشایر همواره برقرار باشد.