روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، جدول برنامه خاموشی مناطق مختلف جزیره را با هدف انجام تعمیرات و نگهداری پیشگیرانه اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، شرکت آب و برق کیش با هدف تعمیرات سالیانه و پیشگیرانه برق مناطق مختلف را براساس جدول زمان بندی از ساعت ۹ تا ۱۲ در این هفته قطع می‌کند.

براساس جدول زمان بندی فردا برق مناطق بازار ونوس، دکه‌های روبروی بازار ونوس، اسکله تفریحی و مسکونی و خدماتی سالار کیش، دامون دریا، دفاتر خدماتی و مطب پزشکان واقع در در خیابان موج اطراف بازار ونوس از ساعت ۹ تا ۱۲ قطع می‌شوند.