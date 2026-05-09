ناظر گمرکات استان و مدیرکل گمرک کرمانشاه از کشف ۸۳ میلیارد و ۲۷۰ میلیون ریال کالای قاچاق در فروردینماه سال جاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمانشاه، رضا نیکروش اظهار کرد: گمرکات استان با تشدید نظارتها و رصد مستمر مبادی ورودی و خروجی در نخستین ماه سال ۱۴۰۵ موفق به کشف محمولههایی از کالای قاچاق به ارزش ۸۳ میلیارد و ۲۷۰ میلیون ریال شد.
وی افزود: در این راستا ۴ فقره پرونده قاچاق کالا تشکیل و ۴ متهم برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.
ناظر گمرکات استان کرمانشاه با اشاره به برخورد قاطع با متخلفان تصریح کرد: میزان جریمه تعیینشده برای این پروندهها ۲۶۸ میلیارد و ۲۰۸ میلیون ریال برآورد شده است.
نیکروش عمده کالاهای قاچاق کشفشده در این مدت را گوجهفرنگی، ویسکی و نفت سفید اعلام کرد.