معاون بازرسی و نظارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت خوزستان از پلمب یک واحد نانوایی متخلف در اهواز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بهرام جباری اظهار کرد: این واحد صنفی در جریان گشت مشترک ادارهکل صمت خوزستان، تعزیرات حکومتی و نیروهای انتظامی شناسایی شد و با دستور رئیس شعبه ۸ تعزیرات حکومتی و با همکاری پلیس اماکن و پلیس امنیت اقتصادی پلمب شد.
وی در ادامه افزود: در بازرسی انجامشده از این واحد متخلف، بیش از ۱۰۰ کیسه آرد یارانهای قاچاق کشف و ضبط شد.
معاون بازرسی و نظارت اداره کل صمت خوزستان تاکید کرد که با هرگونه تخلف در حوزه شبکه توزیع آرد و نان برخورد قاطع و قانونی انجام خواهد شد و طرحهای نظارتی با جدیت ادامه دارد.