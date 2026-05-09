معاون شهرسازی و معماری شهرداری یزد از ارائه خدمات شهرداری در دفاتر پیشخوان دولت با هدف تجمیع خدمات، ارتقای سطح کیفیت ارائه خدمات به شهروندان و کاهش مراجعات مردم به دستگاههای اجرایی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمد علی سلمانی گفت: با توجه به بخشنامه هیئت وزیران مبنی بر الزام واگذاری خدمات قابل واگذاری دستگاههای اجرایی به دفاتر پیشخوان و مصوبه شورای اسلامی شهر و همچنین با اتمام قرارداد دفاتر کارگزاری در پایان سال ۱۴۰۴، شهرداری یزد از ابتدای سال ۱۴۰۵ اقدام به انعقاد قرارداد با دفاتر پیشخوان دولت قرار کرده است و شهروندان میتوانند با مراجعه به این دفاتر در سطح شهر، نسبت به دریافت خدمات اقدام کنند.
وی افزود: همچنین شهروندان میتوانند از خدمات غیرحضوری شهرداری یزد در سامانه «شهروند سپاری» به آدرس esup.yazd.ir که به عنوان یک پیشخوان مجازی عمل میکند، نیز استفاده کنند.
سلمانی، شهرداری یزد را از جمله شهرداریهای پیشرو در زمینه ارائه خدمات غیرحضوری شهرسازی در کل کشور معرفی کرد و اظهار داشت: شهرداریهای یزد و اصفهان، اولین شهرداریها در کشور بودند که در زمینه ارائه خدمات غیرحضوری اقدام کردند، بهطوریکه تنها در سال گذشته حدود ۶۰ درصد درخواستهای شهروندان از طریق سامانه شهروندسپاری بهصورت غیرحضوری ثبت و آنی پاسخ داده شد.
معاون شهردار یزد ادامه داد: در سامانه شهروندسپاری درخواستهایی نظیر عدم خلافی، گواهی نقل و انتقال و پایه استعلام بانک مشروط به اینکه مدارک مورد نیاز و سابقه قبلی از ملک آنان در سامانه شهرداری وجود داشته باشد، به صورت آنی و آنلاین پاسخ داده میشود؛ به طور مثال دفاتر اسناد رسمی دیگر لازم نیست به ارباب رجوع نامه بدهند تا جواب استعلام ملک خود را به صورت حضوری در شهرداری دریافت کند.
وی تأکید کرد که این اقدام میتواند از طریق ثبت درخواست در سامانه شهروندسپاری انجام شود و جواب استعلام به صورت آنی و آنلاین صادر میشود.