همزمان با روز اسناد ملی و میراث مکتوب، عملیات دیجیتالسازی اسناد تاریخی و نسخ خطی در موزه و مرکز اسناد و مفاخر دانشگاه بیرجند آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس موزه و مرکز اسناد و مفاخر دانشگاه بیرجند گفت: در راستای حفاظت از منابع مکتوب ارزشمند و تسهیل دسترسی پژوهشگران به اسناد تاریخی، فرآیند دیجیتالسازی اسناد و نسخ خطی در موزه و مرکز اسناد و مفاخر دانشگاه بیرجند آغاز شد.
صمدیه افزود: در این طرح، با بهرهگیری از تجهیزات تخصصی اسکن و تصویربرداری و پس از فراهمسازی زیرساختها و استانداردسازی شرایط نگهداری، فرآیند تبدیل اسناد تاریخی، نسخههای خطی، تصاویر و مدارک ارزشمند موجود در این مرکز به نسخههای دیجیتال با کیفیت بالا در حال انجام است.
وی گفت: این اقدام ضمن کاهش آسیبهای ناشی از استفاده مکرر از نسخههای اصلی، امکان نگهداری ایمن و بلندمدت این آثار را فراهم میکند.
رئیس موزه و مرکز اسناد و مفاخر دانشگاه بیرجند افزود: بر اساس برنامهریزی انجامشده، در مرحله نخست آثار کمیاب و اسناد مرتبط با تاریخ، مفاخر علمی و فرهنگی منطقه در اولویت دیجیتالسازی قرار گرفته است. در ادامه نیز زمینه دسترسی پژوهشگران و علاقهمندان به این منابع از طریق بسترهای الکترونیکی فراهم خواهد شد.
صمدیه گفت: آغاز این طرح گامی مهم در جهت حفاظت از میراث مکتوب، توسعه زیرساختهای پژوهشی و همگامسازی فعالیتهای آرشیوی دانشگاه بیرجند با استانداردهای نوین حوزه اسناد و آرشیو به شمار میرود.