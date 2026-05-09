آمار فروش و تماشاگران مجموعه تئاترشهر، تالار هنر و تماشاخانه سنگلج تا روز جمعه ۱۸ اردیبهشت‌، اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نمایش «چهل گیس» به کارگردانی سیروس کهوری نژاد که از روز ۸ اردیبهشت ماه اجرا‌های خود را در تالار چهارسو با ظرفیت ۱۳۲ نفر و قیمت بلیت ۳۰۰ هزار تومان آغاز کرده بود، جمعه ۱۸ اردیبهشت ماه (بدون احتساب آمار فروش و تماشاگران فصل اول) با ۱۰ اجرا، ۵۲۱ مخاطب و فروشی معادل ۱۱۹ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به اجرای خود در این تالار پایان داد.

نمایش «وی‌لا» به کارگردانی سیروس همتی هم که از روز ۸ اردیبهشت ماه فصل دوم اجرا‌های خود را در تالار چهارسو با ظرفیت ۱۳۲ نفر و قیمت بلیت ۳۰۰ هزار تومان آغاز کرده بود نیز روز جمعه ۱۸ اردیبهشت (بدون احتساب آمار فروش و تماشاگران فصل اول) با مجموع ۱۰ اجرا، میزبانی از ۷۸۶ تماشاگر و فروشی معادل ۱۷۵ میلیون و ۵۰ هزارتومان از این تالار خداحافظی کرد.

نمایش «زندانی خیابان دوم» به کارگردانی سید جواد روشن که از روز ۳ اردیبهشت ماه فصل دوم اجرای خود در تالار قشقایی با ظرفیت ۹۶ نفر و قیمت بلیت ۳۰۰ هزار تومان آغاز کرده، (بدون احتساب آمار فروش و تماشاگران فصل اول) با ۱۴ اجرا و یک هزار و ۲۹۵ تماشاگر به فروشی معادل ۳۲۰ میلیون و ۴۳۰ هزار تومان دست پیدا کرده است.

نمایش «کانگوروی ژاپنی» به کارگردانی مسعود میرطاهری نیز که از روز ۶ اردیبهشت ماه اجرای خود را در تالار ۷۲ نفری سایه با قیمت بلیت ۲۵۰ هزار تومان آغاز کرده بود روز جمعه ۱۸ اردیبهشت ماه، (بدون احتساب آمار فروش و تماشاگران فصل اول) با ۱۲ اجرا، میزبانی از ۶۵۲ تماشاگر و فروشی معادل ۱۱۲ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان، به اجرا‌های خود پایان داد.

نمایش «بیست و چهار» به کارگردانی علی حیدری هم که فصل دوم اجرا‌های خود را از روز ۴ اردیبهشت ماه در کارگاه نمایش با ظرفیت ۲۶ نفر و قیمت بلیت ۲۰۰ هزار تومان آغاز کرده، تا کنون (بدون احتساب آمار فروش و تماشاگران فصل اول) با مجموع ۱۳ اجرا و ۳۱۶ مخاطب توانسته به فروش ۵۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان دست یابد.

تالار هنر نیز با نمایش «آرزوی بزرگ» به کارگردانی میثم یوسفی که از تاریخ ۱۶ اردیبهشت، اجرای فصل دوم اجرای خود را در سالنی با ظرفیت ۲۴۴ نفر و قیمت بلیت ۱۸۷ هزار تومان آغاز کرده است، توانسته با ۳ اجرا، میزبان ۶۵۴ تماشاگر و فروشی معادل ۱۵ میلیون و ۱۴۷ هزارتومان باشد.

(بیشتر ظرفیت سالن در این ۳ اجرا، به منظور ایجاد نشاط جامعه و کودکان، به صورت رایگان در اختیار مخاطب علاقه‌مند قرار گرفته است.)

نمایش «سیاه‌وش» به کارگردانی حامد شیخی نیز که از اول اردیبهشت‌ماه در تماشاخانه سنگلج با ظرفیت سالن ۲۳۶ صندلی به صحنه رفته است، با ۱۶ اجرا، میزبان ۲۶۹۸ (دو هزار و ۶۹۸) تماشاگر بوده است. این نمایش با احتساب قیمت بلیت ۲۷۵ هزار تومانی، ۱۳۳ میلیون و ۸۲۲ هزار تومان فروش داشته است.