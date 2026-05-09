پخش زنده
امروز: -
سطح زیرکشت کاملینا در شهرستان به حدود ۲۳۰۰ هکتار رسیده که منطقه تکمران بیشترین سطح زیر کشت را به خود اختصاص داده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ این دانه روغنی بهخاطر درجه بالای امگا-۳ در میان روغنهای خوراکی سالم شناخته میشود که در بخش قوشخانه در روستای علی محمد در سطح ۳ هکتار برای اولین بار کشت شده است.
طبق اعلام، کاملینا در تناوب زراعی با غلات، نقش موثری در کنترل علفهای هرز و بهبود سلامت خاک دارد و با توجه به نیاز کم به آب، گزینهای مناسب برای مناطق با محدودیت منابع آبی است.
برگزاری «روز مزرعه» و دیدار مستقیم با کشاورزان، راهبردی برای ترویج و توسعه کشت این گیاه در آینده نزدیک محسوب میشود. کارشناسان معتقدند توسعه کشت کاملینا میتواند علاوه بر تأمین سلامت جامعه، به توسعه اقتصادی منطقه نیز کمک کند.
کشاورزان برای توسعه بیشتر کشت کاملینا خواستار توجه مسئولان جهت ماشین آلات برداشت شدند.