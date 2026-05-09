عضو هیات علمی بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان از برداشت موفق گندم در مزارع تحت اجرای پروژه بین‌المللی پزشک خاک در شهرستان رامشیر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علیرضا جعفرنژادی با اشاره به پروژه «پزشک خاک» اظهار کرد: این طرح با هدف ترویج مدیریت پایدار خاک و ارتقای بهره‌وری مزارع در مناطق خشک و نیمه‌خشک اجرا شده است.

وی افزود: این طرح در چارچوب توسعه همکاری‌های تخصصی با نهاد‌های بین‌المللی از جمله مشارکت جهانی خاک و سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد در برخی استان‌های منتخب کشور از جمله خوزستان در حال اجرا است.

عضو هیات علمی بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان توضیح داد: پروژه پزشک خاک با هدف مقابله با چالش‌هایی نظیر فرسایش خاک، کاهش مواد آلی و تخریب ساختار خاک در مناطق خشک و نیمه‌خشک طراحی شده و تلاش می‌کند از طریق آموزش و توانمندسازی کشاورزان، مدیریت پایدار منابع خاکی را در مزارع ترویج دهد.

وی ادامه داد: در قالب این پروژه، کشاورزان با اصول علمی حفاظت از خاک و برنامه‌های «مدیریت پایدار خاک» آشنا می‌شوند و با استفاده از روش‌های نوین مانند کم‌خاک‌ورزی، حفظ بقایای گیاهی در سطح مزرعه، مدیریت چرخه عناصر غذایی و بهبود ساختمان خاک، می‌توانند بهره‌وری و پایداری زمین‌های زراعی خود را افزایش دهند.

جعفرنژاد گفت: یکی از ویژگی‌های مهم این پروژه، رویکرد مشارکتی آن است که طی آن کشاورزان آموزش‌دیده به عنوان «پزشک خاک» در مناطق خود فعالیت می‌کنند و نقش موثری در انتقال دانش و تجربه به سایر بهره‌برداران ایفا می‌کنند.

وی بیان کرد: در سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ این طرح در استان خوزستان و به‌طور ویژه در شهرستان رامشیر، تحت نظارت علمی مرکز تحقیقات و با همکاری دفتر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان اجرا شد.

عضو هیات علمی بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان افزود: این پروژه در زمین یکی از کشاورزان پیشرو منطقه که به عنوان همیار پروژه انتخاب شده بود اجرا و در پایان فصل زراعی عملیات برداشت گندم از مزارع آن با موفقیت انجام شد.

وی ابراز امیدواری کرد که نتایج این طرح بتواند به عنوان الگویی برای توسعه کشاورزی حفاظتی و مدیریت پایدار خاک در سایر مناطق استان و کشور مورد استفاده قرار گیرد.