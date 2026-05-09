در ادامه تعاملات فرهنگی میان ایران و هند، نشست مشترکی در بمبئی برگزار شد که در آن طرفین بر ظرفیت‌های گسترده برای تولیدات مشترک سینمایی و استفاده از فناوری‌های نوین در روایت‌گری تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی‌اکبر سلطان احمد، تهیه کننده و کارگردان هندی با محمدرضا فاضل، وابسته فرهنگی و مسئول خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در بمبئی در محل این نمایندگی دیدار کرد. هدف از این نشست بررسی زمینه‌های گسترش همکاری‌های مشترک سینمایی میان جمهوری اسلامی ایران و صنعت سینمای هند، به ویژه در چارچوب تعاملات فرهنگی و هنری دوجانبه بود.

در ابتدای این نشست، وابسته فرهنگی کشورمان به ظرفیت‌های قابل توجه سینمای ایران در تولید آثار فاخر سمعی و بصری اشاره کرد. وی با تأکید بر پیشینه درخشان سینمای ایران در عرصه‌های بین‌المللی و بهره‌گیری از مضامین انسانی، اخلاقی و اجتماعی، این سینما را واجد قابلیت‌های گسترده برای تعامل با دیگر کشور‌ها دانست. وی همچنین با اشاره به تجربه‌های پیشین در تولیدات مشترک، بر ضرورت توسعه همکاری‌های ساختاریافته میان هنرمندان و نهاد‌های سینمایی دو کشور تأکید کرد.

در ادامه، علی‌اکبر سلطان احمد نیز ضمن قدردانی از میزبانی خانه فرهنگ، به ظرفیت‌های قابل توجه بازار مخاطبان هندی برای آثار سینمایی ایران اشاره کرد و اظهار داشت: فیلم‌های ایرانی به واسطه برخورداری از مضامین عمیق انسانی و روایت‌های واقع‌گرایانه، از جذابیت ویژه‌ای برای مخاطبان بین‌المللی، به‌ویژه در هند، برخوردارند. وی همچنین نقش پلتفرم‌های دیجیتال و رسانه‌های نوین را در تسهیل دسترسی به این آثار حائز اهمیت دانست و بر آمادگی خود برای گسترش همکاری‌های عملی در حوزه تولیدات مشترک تأکید کرد.

وی با اشاره به تجربه‌های خود در عرصه تهیه و کارگردانی، از جمله تولید آثاری، چون «Khoon Ke Nishan» و «Mera Ho Ke Bhi Mujhse»، آمادگی خود را برای برگزاری نشست حضوری یا برخط با فیلم‌سازان و شرکت‌های تولیدی ایرانی اعلام کرد تا زمینه آغاز همکاری یا انجام پروژه‌های مشترک فراهم شود. در این راستا، وی بر اهمیت بهره‌گیری از فناوری‌های نوین همچون واقعیت مجازی و شیوه‌های نوین روایت‌گری در ارتقای سطح کیفی تولیدات مشترک تأکید کرد.

فاضل نیز با استقبال از این پیشنهاد، بر نقش نهاد‌های فرهنگی در تسهیل ارتباط میان هنرمندان دو کشور تأکید کرد و اظهار داشت که وابستگی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد به‌عنوان پلی ارتباطی میان سینماگران ایرانی و طرف هندی عمل کرده و زمینه‌های لازم برای تحقق این همکاری‌ها را فراهم سازد.

در بخش پایانی این نشست، طرفین ضمن تبادل نظر درباره تهیه طرحی، بر پی‌گیری امکان اعزام گروه سینمایی از هند به جمهوری اسلامی ایران در قالب طرح «از ایران بگو» به منظور گفت‌و‌گو و تفاهم همکاری با دست‌اندرکاران سینمایی تأکید کردند.