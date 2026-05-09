بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، غلامحسین زارعی در آیین تکریم مقام معلم در خورموج با اشاره به تقش معلمان بعنوان پیامآوران دانایی، اظهار کرد: در روزهایی که کشور درگیر دفاع درمقابل تهاجمات محور شیطانی آمریکایی- صهیونیستی است، بدون شک سنگر اول دفاع از ایران، در کنار مرزهای جغرافیایی، کلاسهای درس شماست و اگر امروز در برابر تهاجم فرهنگی و نظامی دشمن با قامتی استوار ایستادهایم، ریشهاش در آموزههایی است که شما در جان فرزندان این مرز و بوم کاشتهاید.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پرداختهای رفاهی فرهنگیان در بودجه عمومی افزایش یافته است، اظهار کرد: در بودجه ۱۴۰۵، باوجود فشارهای جنگی و تحریمی، سهم آموزش و پرورش را به ۱۶ درصد از بودجه عمومی دولت رساندیم که نسبت به سال گذشته رشد قابل توجهی داشته و توجه ویژهای به تقویت زیرساختها و حمایت از فرهنگیان شده است.
وی ادامه داد: تمرکز بر رفاهیات و فوقالعادههای خاص که برای اولین بار در قانون بودجه منظور شده، از مهمترین اقدامات مجلس در راستای توجه به اقتصاد و معیشت قشر زحمتکش فرهنگی بوده است.
زارعی گفت: امسال ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای ساخت مسکن فرهنگیان از محل اعتبارات تلفیقی با صندوق ذخیره فرهنگیان در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار گرفته است.
عضو مجمع نمایندگان استان بوشهر در مجلس با اشاره به توسعه فضاهای آموزشی در حوزه انتخابیه خود افزود: ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای ۵۵ طرح فضای آموزشی در شهرستانهای دشتی و تنگستان اختصاص یافته که بر اساس برنامهریزی انجامشده ۳۶۰ کلاس درس تا پایان امسال ساخته خواهد شد.
نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با اجرای این طرحها، سرانه فضای آموزشی در این ۲ شهرستان به ۷.۵ متر مربع خواهد رسید که گامی مهم در ارتقای زیرساختهای آموزشی منطقه به شمار میرود.
زارعی همچنین از اختصاص ۱۸ میلیارد تومان اعتبار برای تجهیز مدارس دشتی و تنگستان خبر داد و گفت: این اعتبار برای تأمین تجهیزات آموزشی و بهبود امکانات مدارس در این دو شهرستان هزینه خواهد شد.
وی با اشاره به رویکرد حمایتی قانون بودجه نسبت به آموزش و پرورش در سطح ملی، تصریح کرد: در بودجه امسال سهم اعتبارات آموزش و پرورش از کل بودجه عمومی کشور از ۹.۸ درصد به ۱۶ درصد افزایش یافته که نشاندهنده توجه جدی به این حوزه است.
نماینده دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی گفت: علاوه بر این، اعتبارات مربوط به تغذیه دانشآموزان مناطق محروم در قانون بودجه امسال نسبت به سال گذشته ۴۰ درصد افزایش یافته تا حمایت بیشتری از دانشآموزان مناطق کمتر برخوردار صورت گیرد.