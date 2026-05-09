رئیسجمهور روسیه در آیین هشتاد و یکمین سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم گفت: روسیه هم در نبرد کنونی با اوکراین که توسط ناتو پشتیبانی و مسلح میشود و هم در پشت جبهه پیروز خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ولادیمیر پوتین در این آیین ضمن اعلام یک دقیقه سکوت برای گرامیداشت یاد جانباختگان اتحاد جماهیر شوروی سابق و روسیه در جنگ، افزود: ما یک هدف مشترک داریم و هر کس سهم شخصی خود را در پیروزی ایفا میکند، این پیروزی هم در میدان نبرد و هم در پشت جبهه شکل میگیرد.
در این آیین که با رژه نیروهای مسلح منتخب روسیه و حضور رهبران و مقاماتی از کشورهایی همچون بلاروس، قزاقستان، ازبکستان، اسلواکی، مالزی، لائوس و ... همراه بود، رئیسجمهور روسیه اظهار داشت: قهرمانان روسیه در «عملیات ویژه نظامی» (در اوکراین) امروز به پیشروی خود ادامه میدهند، در حالی که با نیروی متجاوزی که توسط سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) پشتیبانی و مسلح شدهاند، مقابله میکنند.
رئیسجمهور روسیه خاطرنشان کرد: مهم نیست که فناوری و روشهای جنگی چگونه تغییر کنند، نکته اصلی بدون تغییر باقی میماند: سرنوشت کشور توسط مردم تعیین میشود.
پوتین خاطرنشان کرد: شاهکار بزرگ نسل پیروز دیروز، الهامبخش سربازانی است که امروز «عملیات ویژه نظامی» (در اوکراین) انجام میدهند و در کنار سربازان روسی، کارگران و طراحان، مهندسان، دانشمندان و مخترعان ایستادهاند.
وی اظهار داشت: آنها سنتهای پیشینیان خود را ادامه میدهند و با بهرهگیری از تجربه جنگی مدرن، سلاحهای پیشرفته و منحصربهفرد ایجاد میکنند و تولید انبوه خود را آغاز میکنند.
رئیسجمهور روسیه که پیشتر سال ۲۰۲۶ را به نام سال «وحدت مردم روسیه» نامگذاری کرده است، گفت: مهم نیست که فناوری و روشهای جنگی چگونه تغییر میکنند، مهمترین چیز بدون تغییر باقی میماند و آن این است که سرنوشت کشور روسیه توسط مردم و همه شهروندان آن تعیین میشود.
وی تأکید کرد: کلید موفقیت روسیه، قدرت اخلاقی، شجاعت و جسارت، وحدت و توانایی ما برای غلبه بر هر چالشی است.
پوتین افزود: من کاملاً معتقدم که آرمان ما عادلانه است؛ ما با هم هستیم؛ پیروزی همیشه از آن ما بوده و همیشه خواهد بود.
پوتین: سربازان ما فداکاریهای بزرگ برای آزادی و کرامت مردم اروپا انجام دادند
رئیسجمهور روسیه در بخش آغازین سخنان خود در این آیین از جنگ جهانی به عنوان یکی از غمانگیزترین وقایع تاریخ این کشور و شوروی سابق نام برد.
وی گفت: ما همواره قهرمانی مردم شوروی را به خاطر داریم و اینکه آنها سهم تعیینکنندهای در شکست نازیسم داشتند، کشور خود و جهان را نجات و به شرارت مطلق و بیرحمانه پایان دادند و حاکمیت را به کشورهایی که تسلیم آلمان نازی شده و همدست بیرحم جنایات آن شده بودند، بازگرداندند.
پوتین ادامه داد: سربازان ما در آن جنگ، متحمل خسارات عظیمی شدند، فداکاریهای بزرگی را برای آزادی و کرامت مردم اروپا انجام دادند، به نماد شجاعت، شرافت و انسانیت تبدیل شدند و تاج شکوهمند پیروزی بزرگ را بر سر خود نهادند.
در آغاز این آیین، آندری بلوسوف وزیر دفاع روسیه با حضور در مقابل نیروهای مسلح منتخب این کشور حاضر در میدان سرخ مسکو، روز پیروزی را به آنها تبریک گفت.
وزیر دفاع روسیه همچنین به نظامیان کرهشمالی که در بازپسگیری منطقه کورسک روسیه از تصرف نیروهای مسلح اوکراین یاری رساندند، خوشامد و تبریک گفت.
آیین رژه ۹ میامسال بدون نمایش تجهیزات نظامی برگزار شد؛ وزارت دفاع روسیه پیشتر دلیل این تصمیم را وضعیت عملیاتی این کشور در نبرد با اوکراین اعلام کرده بود.