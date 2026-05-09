پخش زنده
امروز: -
استاندار خراسان جنوبی گفت: جوانی جمعیت و معیشت مردم اولویتهای مهم خراسان جنوبی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، استاندار خراسان جنوبی در بازدید سرزده از اداره کل صمت استان گفت: تسهیل ازدواج جوانان و موضوع جمعیت از یک سو و کنترل بازار و معیشت مردم از سوی دیگر از مهمترین اولویتهایی است که در خراسان جنوبی باید با جدیت دنبال شود.
هاشمی با اشاره به اینکه اگر رضایت مردم حفظ شود، بسیاری از مشکلات قابل حل خواهد بود افزود:
آنچه امروز نیاز داریم، یک برنامه عملیاتی دقیق، اجرایی و میدانی است، برنامهای که فقط روی کاغذ نباشد، بلکه در تمام شهرستانها با جدیت اجرا شود تا مردم احساس کنند عدالت، نظارت و همراهی مسئولان در بازار وجود دارد.
وی گفت: خط مقدم امروز خدمت، بازار و معیشت مردم است و مسئولان باید با حضور میدانی، نظارت مستمر و تصمیمگیری دقیق، برای آرامش بازار و کنترل قیمتها با تمام توان پای کار باشند.
استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه رسیدگی به مسئله گرانی، گران فروشی و احتکار موضوعات گلایه مندی مردم است افزود:همه دستگاهها باید فعال شوند، نظارتها تقویت شده و رضایتمندی مردم در اولویت قرار گیرد، چرا که رضایت مردم مهمترین معیار موفقیت نظام مدیریتی استان است.
هاشمی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و فشارهای معیشتی وارد شده به مردم افزود: افزایش قیمت کالاهای اساسی و مایحتاج روزمره خانوادهها دغدغه جدی مردم است و این شرایط ایجاب میکند که مدیران بیش از هر زمان دیگری در کنار مردم باشند و با نظارت مؤثر اجازه افزایش بیضابطه قیمتها را ندهند
وی با تأکید بر اینکه کنترل بازار یکی از اولویتهای اصلی مدیریت خراسان جنوبی است، گفت: نظارت بر بازار تنها محدود به قیمت کالاها نیست، بلکه باید در حوزه مسکن، خدمات، تولید، توزیع و جلوگیری از احتکار و کمبود مصنوعی کالا نیز اقدام مؤثر صورت گیرد.
وی با اشاره به اجرای طرح جامع تشدید نظارتها بر بازار، طی روزهای آینده گفت: تأمین کالا، توزیع مناسب و نظارت مستمر، سه محور اصلی مدیریت بازار است که به صورت جدی در دستور کار قرار دارد.