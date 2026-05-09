اهدای ۵۰ تخته فرش به خسارت دیدگان جنگ تحمیلی سوم
۵۰ تخته فرش به مبلغ ۲ میلیارد تومان، با هدف کمک به خسارت دیدگان جنگ تحمیلی سوم به همت جمعی از خیرین حرم ساز ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات استان البرز ، اهدا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز، در استان البرز، جایی که مثل بسیاری از نقاط کشور، طعم تلخ جنگ را در دیوارهای شکسته و پنجرههای بیشیشه چشیده است.خانوادههایی که یکشبه، سقف بالای سرشان را از دست دادهاند.
حالا، دستهای مهربان خیرین نیکوکار و حرمسازان این استان، کنار مردم ایستادهاند. بار دیگر در اقدامی موثر، ۵۰ تخته فرش به مبلغ ۲ میلیارد تومان، برای کمک به خسارت دیدگان جنگ تحمیلی سوم توسط خیرین حرم ساز ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات استان البرز اهدا شد.
در این طرح، اولویت با خانوادههایی است که خانههایشان در جریان جنگ آسیب جدی دیده؛ از دیوارهای شکسته و سقفهای فروریخته، تا خانههایی که دیگر قابل سکونت نبودند.خیرین، با تأمین هزینههای ساختوساز و خرید وسایل زندگی، با تجربهای که در سالها ساخت و مرمت اماکن مقدس به دست آوردهاند، کنار مردم قرار گرفتهاند.