مدیرکل هواشناسی گیلان از استقرار جوی پایدار در آسمان استان، هوای آفتابی و افزایش ۴ تا ۸ درجه‌ای دمای هوا، در دومین ماه سال، تا اواسط هفته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ محمد دادرس گفت: با استقرار جوی پایدار در آسمان گیلان، آسمان استان تا اواسط هفته، صاف تا قسمتی ابری، همراه با وزش باد و افزایش ۴ تا ۸ درجه‌ای دمای هوا پیش بینی شده است.

وی از افزایش ابر، بارش‌های پراکنده باران و رعد و برق در برخی مناطق گیلان در این مدت خبر داد و افزود: دریای خزر هم با ارتفاع موج ۱۰ تا ۵۰ سانتی متر، برای فعالیت‌های دریانوردی مناسب است.

مدیرکل هواشناسی گیلان گفت: بیشترین دمای استان در شبانه روز گذشته از لوشان ۲۴ درجه و کمترین دما از دیلمان ۵ درجه گزارش شد.

دمای فعلی رشت مرکز گیلان، ۲۵ درجه سلسیوس و رطوبت هوای این شهر ۶۰ درصد است.