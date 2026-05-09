در شورای راهبردی فرمانداران چهارمحال و بختیاری به بررسی موانع و مشکلات طرح محله محور پرداختند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری،استاندار در این نشست گفت: محله محوری یکی از سیاست‌های جدی دولت چهاردهم است که مسئولان مربوطه به طور جد آن را در محلات بخصوص محلات بدون خدمات اجرایی کنند.

مردانی افزود: جهان امروز به این نتیجه رسیده که قدرت واقعی در دل محله‌ها و مشارکت مردم شکل می‌گیرد.

وی گفت:اعتماد سازی ومشارکت مردمی، استفاده از ظرفیت نخبگان و معتمدین محله.

شناسایی معضل‌ها و رفع کردن آن از طریق محله‌ها و تعامل با مسئولان از جمله اهداف این طرح است.