در شورای راهبردی فرمانداران چهارمحال و بختیاری به بررسی موانع و مشکلات طرح محله محور پرداختند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری،استاندار در این نشست گفت: محله محوری یکی از سیاستهای جدی دولت چهاردهم است که مسئولان مربوطه به طور جد آن را در محلات بخصوص محلات بدون خدمات اجرایی کنند.
مردانی افزود: جهان امروز به این نتیجه رسیده که قدرت واقعی در دل محلهها و مشارکت مردم شکل میگیرد.
وی گفت:اعتماد سازی ومشارکت مردمی، استفاده از ظرفیت نخبگان و معتمدین محله.
شناسایی معضلها و رفع کردن آن از طریق محلهها و تعامل با مسئولان از جمله اهداف این طرح است.