رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مهریز: پایشهای مستمر واحدهای شن و ماسه و همچنین برخورد با شکارچیان غیرمجاز در دستور کار جدی این اداره قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، روحالله زارع خورمیزی در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: در گذشته برخی واحدها به دلیل ایجاد آلودگی مهر و موم شدند و پس از رفع آلودگی و کاهش اثرات زیستمحیطی، اجازه ادامه فعالیت دریافت کردند.
وی افزود: این پایشها همچنان به شکل سرزده و مداوم ادامه خواهد داشت و در صورت مشاهده هرگونه آلودگی، برخورد قانونی انجام میشود.
زارع خورمیزی درباره نظارت بر برداشت شن و ماسه نیز تصریح کرد: واحدها باید ضوابط محیط زیست را رعایت کنند. برداشتها نیز پایش میشوند و در صورت ایجاد آلودگی، قطعاً با متخلفان برخورد خواهد شد.
وی درباره وضعیت شکار غیرمجاز در شهرستان مهریز اظهار داشت: در یک سال گذشته ۲۵ نفر متخلف شکارچی در قالب ۱۲ پرونده دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شدهاند. از این متخلفان ۱۶ لاشه حیوانات علفخوار شامل بز و قوچ وحشی، و همچنین دو لاشه پرنده کشف و ضبط شده است.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست مهریز با اشاره به برنامههای آتی این اداره گفت: برنامهریزیهایی برای افزایش مشارکت مردمی در حفاظت از محیط زیست انجام شده و امیدواریم با همراهی مردم بتوانیم این مسیر را با قدرت بیشتری ادامه دهیم.