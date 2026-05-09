

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، پس از طی مراحل قانونی ثبت‌نام و بررسی مدارک داوطلبان پست ریاست فدراسیون، اسامی نامزد‌های نهایی شرکت در مجمع انتخاباتی این فدراسیون اعلام شد.

بر این اساس، محسن رضوانی، هادی افشار و مرتضی محسنی به عنوان سه نامزد نهایی ریاست فدراسیون ورزش‌های آبی در مجمع انتخاباتی حضور خواهند داشت.

مجمع انتخاباتی فدراسیون ورزش‌های آبی یکشنبه ۲۷ اردیبهشت‌ماه ساعت ۱۰ صبح در محل سالن استاد فارسی (آکادمی ملی المپیک) با حضور اعضا مجمع عمومی انتخاباتی فدراسیون برگزار می‌شود.