به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ مدتی است سرمایه گذاری در مسیر خرید طلای آبشده آن هم از نوع کاغذی موجب ضرر و زیان زیادی به برخی شهروندان شده است.

در مورد اخیر هرچند گفته شده دارایی طلافروشان جوابگوی بدهی هایشان هست، اما همین مورد چندین پرونده جدید در دستگاه قضا ایجاد کرده است.

دو طلا فروشی در بجنورد بعلت عدم پاسخگویی به تعهداتشان در قبال مشتریان پلمپ شد

فرمانده انتظامی بجنورد می‌گوید مردم با مستنداتشان به دستگاه قضا مراجعه کنند و پیگیر حقوقشان باشند.