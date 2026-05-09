پخش زنده
امروز: -
رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان پردیس از آسیبدیدگی چهار کارگاه تولیدی در جریان حملات رژیم صهیونی آمریکایی در جنگ رمضان خبر داد و اعلام کرد کارگران این واحدها تا زمان بازگشت به چرخه تولید، تحت پوشش بیمه بیکاری قرار گرفتهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس اداره کار شهرستان پردیس گفت: ۴ کارگاه تولیدی در حملات رژیم صهیونی آمریکایی در جنگ رمضان دچار آسیب دیدگی شدند که کارگران آن تحت پوشش بیمه بیکاری قرار گرفتند تا واحد تولیدی آنها فعال شود.
خدایاری افزود: شماری از واحدهایی که آسیب دیدهاند نیز کار را تعطیل نکردهاند و تولید در آنها با قدرت در جریان است و اگر واحدهایی هستند که نیاز به حمایت دارند میتوانند به این اداره مراجعه کنند.