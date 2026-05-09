به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری، اردشیر آذر گفت: طرح کمربندی شمالی بروجن تا هفته‌ی دولت زیر بار ترافیک خواهد رفت.

حسینی مدیرکل راه و شهرسازی استان گفت: طرح کمربندی شمالی بروجن به طول ۱۴ کیلومتر ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و بار ترافیکی شهر را تا ۴۰ درصد کاهش می‌دهد.

فرماندار شهرستان بروجن در بازدید از مسکن‌های ملی هم گفت: بیش از ۱۰۰ واحد مسکن ملی تکمیل شده‌اند که مقدمات برای تحویل به متقاضیان در حال انجام هست.

مسعود زمانی افزود: چنانچه متقاضیان سهم اورده را تکمیل کنند ظرف یک ماه پس از تکمیل وجه واحد مسکونی را تحویل خواهند گرفت.

یکی از طرح‌های مهم شهرستان بروجن در حوزه راه و شهرسازی اجرای چهارخطه بلداجی به گندمان است.

میرزایی نماینده مردم بروجن در مجلس شورای اسلامی گفت: این طرح از مصوبات سفر ریاست جمهوری است. جاده ۱۲ کیلومتری که مرحله نخست آن با ۶ کیلومتر بهره‌برداری شده است.