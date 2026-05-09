به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، دوچرخه‌ سوار اهل شهرستان رشتخوار امروز شنبه با بدرقه مردم و مسئولان این شهرستان سفر خود را به مقصد مزار شهدای میناب آغاز کرد تا صدای مظلومیت فرزندان این خاک باشد که بی گناه خونشان به دست دشمنان شقی و جنایتکار بر زمین ریخته شد.

عباس جوان می خواهد مسیر بیش از ۱۳۰۰ کیلومتری را با دوچرخه به یاد دختران شهید وطن رکاب بزند اما پیش از میناب در کرمان بر مزار سردار شهید حاج قاسم سلیمانی حضور می یابد و سپس عازم شهرستان میناب می شود.

جوان، قبل آغاز سفر گفت: هدف از این سفر زیارتی تجدید بیعت با آرمان‌ های نظام اسلامی، شهدا بویژه شهدای جنگ تحمیلی سوم، رهبر شهید انقلاب و مقام معظم رهبری است.

وی ضمن قدردانی از همکاری و همراهی مسئولان رُشتخوار بابت هماهنگی به منظور انجام تمهیدات و تسهیلات این سفر افزود: مدت زمان این سفر زیارتی ۲ هفته خواهد بود و در طول سفر ضمن عبور از شهر گناباد واقع در جنوب خراسان رضوی از استان های خراسان‌ جنوبی و کرمان عبور و در نهایت به هرمزگان می روم و امید است بتوانم فریاد مظلومیت ایران باشم.

مرکز شهرستان رشتخوار در ۲۱۶ کیلومتری جنوب مشهد واقع است.