مرکز تئاتر مولوی با اجرای نمایش «یحتمل، بهترین بازیگر نقش اول زن» به نویسندگی و کارگردانی حسین امتی فعالیتش را در سال ۱۴۰۵ آغاز کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نمایش «یحتمل، بهترین بازیگر نقش اول زن» به نویسندگی و کارگردانی حسین امتی و تهیه‌کنندگی فرشید فرزام هر شب به جز شنبه ها از ساعت ۱۹ در سالن اصلی مرکز تئاتر مولوی روی صحنه رفت.

این اثر اولین نمایش سال ۱۴۰۵ تالار مولوی محسوب می‌شود.

محسن رضوی‌نیا، کیارش کام‌رو، بهار صبوریان، ملیحه آقایی، کامیار احمدی، مهدی مهدی‌زاده، علیرضا لطفی‌زاده، عطالله نجفی، فرهود عباسی‌فرد، شادمهر کیانی و علی محمدجانی بازیگران این نمایش هستند.

این نمایش روایت درباری است که شاه آن، فرزند و ولیعهدی ندارد و مادرش برای تعیین جانشین، دختری را به دربار می‌آورد، اما در این میان شرافت فرزندش را نشانه رفته است.

مشاور کارگردان: کیارش کام رو، برنامه ریز: علی محمدجانی، مدیر صحنه: پریناز فاضلی، گروه کارگردانی: سپهر محمدیان، علیرضا راستگویی، طراحی نور و صحنه: حسین امتی، طراح لباس: محیا طهانی، طراح صدا: احسان سالم پور، ویدیومپینگ: علی تاجیک، طراح گریم: عطاالله نجفی، اجرای گریم: عطاالله نجفی، پریناز فاضلی، میا بازیار، طراح پوستر: سپهر محمدیان، علی انصاری پور، عکاس: علی انصاری پور، ساخت دکور: آرش رضایی، علی محمدجانی، ساخت اکسسور: پریسا رودبارانی دیگر عوامل این اثر نمایشی هستند.

