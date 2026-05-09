به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان سازمان صمت هرمزگان گفت: در اجرای این طرح که از فروردین امسال آغاز شده، تاکنون هشت هزار بازرسی صورت گرفته است.

عبدالرضا پیروی منش افزود: براین اساس هزار و ۵۷۸ پرونده به ارزش بیش از ۱۷ میلیارد ریال برای واحد‌های صنفی متخلف تشکیل، و به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

وی گفت: مهمترین تخلفات درج نکردن قیمت، گران فروشی و نداشتن مجوز‌های بهداشت بود.

معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان سازمان صمت هرمزگان گفت: این طرح برای تامین، و کنترل و نظارت بر وضعیت بازار کالا و خدمات اولویت دار، ارائه خدمات، قیمت و توزیع با توجه به افزایش تقاضای عمومی تا پایان سال اجرا می‌شود.

عبدالرضا پیروی منش افزود: در این طرح بیست گروه بازرسی از تعزیرات حکومتی، سازمان صمت، جهاد کشاورزی، دانشگاه علوم پزشکی، امنیت اقتصادی و اماکن عمومی به صورت گشت مشترک بازار را رصد می‌کنند.