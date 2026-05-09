ماجراجوییهای تازه آمریکا در خلیج فارس و تأثیر آن بر اروپا و بازارهای سهام، شرایط را در عرصه اقتصاد جهانی بدتر کرده و موج تازهای از نوسان در قیمت انرژی، کاهش اعتماد سرمایهگذاران و فشار بر زنجیرههای تأمین بینالمللی را به دنبال داشته که البته به افزایش نااطمینانی و نارضایتی سیاسی نیز عمق بیشتری بخشیده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از لندن، بازتاب درگیریها و ماجراجوییهای تازه آمریکا در خلیج فارس در رسانههای انگلیس بازتاب گستردهای یافته همانگونه که شاخص سهام در بورس لندن را شش دهم درصد نسبت به دیروز کم کرد. بازارهای سهام شرق آسیا هم روند کاهشی داشتند و از یک و سه دهم تا پنج درصد کاهش را تجربه کردند.
به نوشته تلگراف ماجراجوییهای تازه آمریکا با تاثیر بر قیمت نفت، قیمت گاز و انرژی را در اروپا بیش از چهار درصد افزایش داد و به ۴۴ یورو در هر مگاوات ساعت رسانده است.
باربارا اسلاوین، (Barbara Slavin) تحلیل گر سیاسی در این باره میگوید: «دونالد ترامپ برای خروج از این جنگی که راه انداخته مستأصل شده او هفته آینده به چین میرود و خیلی دوست دارد پیش از آن سفر، جنگ با ایران را به پایان ببرد وگرنه خسارات اقتصادی این جنگ تشدید میشود، قیمت گاز اکنون ۵۰ درصد بیشتر شده است و اقتصاد جهان که به نفت، گاز و کود شیمیایی وابسته است، بیشتر آسیب میببیند...»
گاردین با اشاره به تبادل آتش موشکی آمریکا و ایران نوشت ترامپ پس از درگیریهای پنج شنبه شب اعلام کرد: «آتش بس پابرجاست.»
دیلی تلگراف آمریکا را ناتوان در ادامه جنگ توصیف و اضافه کرد: آمریکا بخش زیادی از مهمات سلاحهای پیشرفته خود استفاده کرده که به سختی قابل جایگزینی است. قدرتمندترین نیروهای نظامی جهان هم برای موثر بودن به مهمات نیاز دارد.
پیر آنتونیو دونت (Pierre-Antoine Donnet)، تحلیل گر سیاسی در این باره میگوید: «اعتبار و نفوذ آمریکا در آسیا، همچون دیگر سرمایههای آن کشور، از بین رفته است و اکنون چین از این فرصت اسفتاده میکند. توان نظامی آمریکا هم در پی جنگ علیه ایران، به شدت تحلیل رفته و واشنگتن، بسیاری از مهماتش، از جمله موشک هایش را مصرف کرده است. کشتیهای جاسوسی چین، از جمله در سواحل عمان، به دقت خالی شدن انبارهای ارتش آمریکا را زیر نطر دارند.»
جنگ افروزیهای رژیم آمریکا به ویژه با افزایش بهای سوخت اروپا را در ورطه کاهش رشد اقتصادی و افزایش تورم و هزینههای زندگی قرار داده و فشار کم سابقه هزینهای بر شرکتها و البته مردم تحمیل کرده است که بارها خیابانهای اروپا از جمله لندن را به کانون اعتراض به جنگ افروزیهای رژیم آمریکا مبدل کرد.
پرفسور حیم برشیث استاد دانشگاه در لندن در این باره میگوید: ما ماه هاست که برای مخالفت با جنگ تلاش میکنیم، اما استارمر نخست وزیر به درخواست اکثریت مردم برای پایان دادن به حمایت از نسل کشیهای رژیم صهیونی، نه تنها بی توجه بوده بلکه به نسل کشی در غزه کمک کرده است. مردم گفتند پای صندوقهای رأی انتقام خود را میگیرند.
به عقیده صاحب نظران در انگلیس افزایش نارضایتی از عملکرد دو حزب بزرگِ کارگر و محافظه کار که دههها قدرت را در این کشور در دست دارند موجب شده مردم در انتخابات شوراها به احزاب کوچکتر و نامزدهای مستقل گرایش پیدا کنند و آرای اعتراضی به طور چشمیگری افزایش یافته است.