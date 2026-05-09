مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خوزستان از خرید بیش از ۸۳۰ هزار تُن گندم از کشاورزان استان خبر داد و گفت: فرایند خرید از ۲۱ فروردین‌ماه آغاز شده و تاکنون در بیشتر مناطق استان در حال اجرا است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امید جهان‌نژادیان اظهار کرد: در سال جاری ۱۱۲ مرکز خرید گندم در سطح استان فعال هستند که از این تعداد، ۶۷ مرکز زیر نظر تعاون روستایی به‌عنوان مباشر و ۴۵ مرکز ذخیره‌سازی استاندارد تحت پوشش اداره‌کل غله و خدمات بازرگانی فعالیت می‌کنند.

وی افزود: فرایند خرید گندم از کشاورزان از ساعت ۸ صبح تا ۲۱ شب ادامه دارد و در صورت حضور کامیون‌های حامل گندم در ورودی مراکز، دریافت محصول تا پایان وقت کاری انجام می‌شود.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خوزستان با اشاره به آغاز عملیات خرید از ۲۱ فروردین‌ماه در شهرستان هندیجان گفت: تاکنون اکثر شهر‌های استان وارد مرحله خرید شده‌اند و پیش‌بینی می‌شود در هفته‌های آینده مناطق سردسیر نیز به این روند بپیوندند.

جهان‌نژادیان خاطرنشان کرد: کاهش نسبی میزان خرید گندم نسبت به سال گذشته ناشی از شرایط جوی و نوسانات آب‌وهوایی بوده است؛ اما انتظار می‌رود در هفته آینده وارد پیک خرید گندم شویم.

وی افزود: تاکنون بیش از ۸۰ درصد گندم خریداری‌شده از مراکز روباز به مراکز ذخیره‌سازی استاندارد منتقل شده است.

وی بیان کرد: هم‌زمان با فصل خرید، گندم مازاد خوزستان از طریق حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای به سایر استان‌های نیازمند ارسال می‌شود که این امر بیانگر ظرفیت بالا و نقش محوری خوزستان در تأمین امنیت غذایی کشور است.

جهان‌نژادیان تأکید کرد: انتظار می‌رود دولت برای پرداخت به‌موقع مطالبات گندم‌کاران برنامه‌ریزی لازم را انجام دهد تا روند پرداخت‌ها بدون تاخیر صورت گیرد.