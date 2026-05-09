به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، شهرزاد مظفر، سرمربی تیم ملی فوتسال بانوان نکاتی را درباره جوانگرایی، دعوت بازیکنان به اردوی آماده سازی، حضور در تورنمنت کافا و داخل سالن ریاض مطالبی را به شرح زیر مطرح کرد:

*در راستای اصلاح و تغییر نسل در تیم ملی بازیکنان جوان دعوت می‌شوند

شهرزاد مظفر، سرمربی تیم ملی فوتسال بانوان گفت: باتوجه به برگزاری تورنمنت کافا اواخر خرداد ماه به میزبانی تاجیکستان، قصد داریم تا ۴ مرحله اردوی تدارکاتی را برگزار و بازیکنان مختلفی را ارزیابی کنیم.

وی گفت: ۷۲ بازیکن زیر ۱۹ سال در بهمن ماه و طی سه مرحله اردوی استعدادیابی به تیم دعوت شدند که از بین نفرات، برترین‌ها را انتخاب کردیم. همچنین قصد داریم تا از ۲۹ اردیبهشت ماه یک اردو دو مرحله‌ای برگزار کنیم و طی آن ۵۰ بازیکن را مد نظر داشته باشیم. این ۵۰ بازیکن منتخبین لیگ برتر هستند که برای اولین بار به اردوی تیم ملی دعوت می‌شوند.

* برای جوانگرایی باید هزینه داد

وی در ادامه گفت: در خرداد ماه نیز ۳ مرحله اردوی آماده سازی تا تورنمنت کافا را برگزار خواهیم کرد تا برترین‌ها اعزام شوند. قصد ما این است که بازیکنان جوان و با استعداد را به این تورنمنت ببریم تا تجربه کسب کنند، میدان ببینند تا آینده تیم ملی تامین شود. تیم ملی فوتسال ایران در کافا همیشه قهرمان بوده و برای این دوره نیز سعی می‌کنیم بهترین عملکرد را با توجه به جوان گرایی داشته باشیم و از نام ایران دفاع کنیم.

*بانک اطلاعاتی کاملی از برترین بازیکنان در اختیار داریم

مظفر گفت:در هر اردو بازیکنان را زیر نظر داریم. غربالگری رخ می‌دهد تا برترین‌ها انتخاب شوند و در نهایت برای مسابقات مهم داخل سالن ریاض، جام ملت‌ها و جام جهانی آماده شوند. بانک اطلاعاتی کاملی از بازیکنان جوان در رده‌های زیر ۱۹ سال، لیگ مناطق، لیگ‌های دسته دو، یک و برتر در اختیار داریم. بر همین اساس گام به گام پیش می‌رویم تا در ۱۰ سال آینده بازیکن تیم ملی جوان و سرحال داشته باشیم که برای تیم ملی افتخار آفرینی کنیم.