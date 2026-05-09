به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، رنجبر با بیان اینکه هم اکنون ۷۵ واحد فناور در این مرکز فعال است گفت: ۳۲ واحد در مرحله پیش رشد، ۳۶ واحد در مرحله رشد، ۲ شرکت خلاق و ۲ شرکت در مرحله دانش بنیان هستند.

وی ادامه داد: ۷ طرح هم در مرحله داوری هستند که در صورت پذیرش به مرکز رشد اضافه می شوند.

ریس مرکز رشد واحد‌های فناور گچساران گفت: این واحد‌ها در حوزه نانو تکنولوزی، پزشکی، صنایع شیمیایی، تجهیزات نفت گاز و پتروشیمی، هوش مصنوعی، رباتیک و بازی‌های رایانه‌ای هستند.

رنجبر به حمایت مرکز رشد از واحد‌های فناور اشاره کرد و افزود: با توجه به نوع کار از ۳۰۰ میلیون تا ۲ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت می شود.

