رئیس مرکز رشد واحدهای فناور گچساران گفت: این مرکز از سال ۹۷ با یک شرکت و یک هسته کار خود را آغاز کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رنجبر با بیان اینکه هم اکنون ۷۵ واحد فناور در این مرکز فعال است گفت: ۳۲ واحد در مرحله پیش رشد، ۳۶ واحد در مرحله رشد، ۲ شرکت خلاق و ۲ شرکت در مرحله دانش بنیان هستند. وی ادامه داد: ۷ طرح هم در مرحله داوری هستند که در صورت پذیرش به مرکز رشد اضافه می شوند. ریس مرکز رشد واحدهای فناور گچساران گفت: این واحدها در حوزه نانو تکنولوزی، پزشکی، صنایع شیمیایی، تجهیزات نفت گاز و پتروشیمی، هوش مصنوعی، رباتیک و بازیهای رایانهای هستند. رنجبر به حمایت مرکز رشد از واحدهای فناور اشاره کرد و افزود: با توجه به نوع کار از ۳۰۰ میلیون تا ۲ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت می شود.