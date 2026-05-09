۳۰ هزار خانوار مددجو دارای نیروگاههای خورشیدی ۵ کیلوواتی هستند
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز، این تسهیلات با هدف حمایت از اشتغال و معیشت خانوارهای نیازمند ارائه شده است. همچنین در قانون بودجه امسال، ۳۴ هزار میلیارد تومان برای توسعه اشتغال مددجویان، پیشبینی شده و هدفگذاری ایجاد ۱۷۵ هزار فرصت شغلی، صورت گرفته است.
مدیرعامل بنیاد حیات گفت: در سال ۱۴۰۴ حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات اشتغال توسط کمیته امداد پرداخت شده که عمدتاً به مددجویان و دهکهای پایین درآمدی اختصاص یافته است. با استفاده از این تسهیلات، حدود ۱۰۰ هزار فرصت شغلی در کشور ایجاد شده که بخش عمده آن در قالب مشاغل خرد و خانگی بوده است.
مدیرعامل بنیاد حیات همچنین اجرای طرح نیروگاههای خورشیدی خانگی را از مهمترین برنامههای توانمندسازی این نهاد دانست و تصریح کرد: این طرح از حدود یک دهه گذشته آغاز شده و در حال حاضر ۳۰ هزار خانوار تحت پوشش دارای نیروگاههای خورشیدی ۵ کیلوواتی هستند که برق تولیدی آنها به شبکه سراسری تزریق و برای خانوادهها درآمد پایدار ایجاد میکند.