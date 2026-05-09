به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما ، عبدالحسین فریدی، مدیر آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان سمنان اعلام کرد، آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان سمنان در سال گذشته با انجام بیش از ۱۰۴ هزار مورد آزمایش کنترل کیفیت، نقش حیاتی در ارتقای استانداردهای ساخت و ساز ایفا کرده است.

فریدی گفت: این مجموعه دولتی با رویکردی نظارتی و کارشناسی، به عنوان امین دولت، کیفیت مصالح و اجرای طرح‌های عمرانی ملی، استانی و خصوصی را از ابتدایی‌ترین مراحل تا اجرا کنترل کرده و از انحراف از استانداردها جلوگیری می‌کند.

وی گفت: بیش از ۲۵۰ نوع آزمایش فنی و مهندسی تخصصی در حوزه‌های مختلف از جمله عملیات خاکی (۴۳,۶۱۹ مورد)، کنترل بتن (۲۴,۹۸۴ مورد)، قیر و آسفالت (۲۳,۴۸۷ مورد)، عملیات صحرایی و ژئوتکنیک (۳,۶۹۶ مورد)، آزمایش‌های غیرمخرب (۲,۵۱۴ مورد) و مقاومت مصالح و شیمی (۷,۱۰۷ مورد) انجام شده است.

این آزمایش‌ها شامل بررسی دانسیته، حدود روانی، مقاومت فشاری بتن، درصد قیر، استحکام مارشال، آزمایشSPT، برش مستقیم، تک‌محوری و سه‌محوری خاک، و همچنین آزمون‌های فلزات و سیمان بوده است. نتایج این آزمایش‌ها با دقت و سرعت بالا و مطابق با استانداردهای ملی به ناظران و کارفرمایان ارائه شده است.

آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک سمنان در طرح های ملی مهمی چون احداث آزادراه حرم تا حرم، محور گرمسار-فیروزکوه، تقاطع غیرهمسطح آرادان، محور سمنان-فیروزکوه، بهسازی کمربندی سمنان، محور دامغان-معلمان، محور دامغان-چشمه علی-دیباج و سد فینسک نیز نقش‌آفرینی کرده است. این فعالیت گسترده، گامی مهم در جهت توسعه پایدار و تضمین کیفیت طرح‌های عمرانی در استان سمنان محسوب می‌شود.