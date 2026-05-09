به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل امید نسیمی اظهار کرد: در یک‌ماهه گذشته، مجموع تخلفات ثبت‌شده توسط سامانه‌های هوشمند در محور‌های مواصلاتی استان اردبیل شامل ۱ میلیون و ۲۶۹ هزار و ۶۸۴ مورد سرعت غیرمجاز بوده که این میزان ۹ درصد از کل تردد‌ها را تشکیل می‌دهد.

وی با اشاره به اینکه میانگین سرعت خودرو‌ها در محور‌های استان ۷۴ کیلومتر در ساعت ثبت شده است، افزود: محور‌های گرمی - بیله سوار با ۳۵ هزار مورد، جعفرآباد - بیله‌سوار با ۴۰ هزار و ۳۴۱ مورد و اردبیل - خلخال با ۱۳۳ هزار و ۹۱۶ مورد بیشترین تخلفات سرعت غیرمجاز را به خود اختصاص داده‌اند.

رئیس مرکز مدیریت راه‌های استان اردبیل در این مدت ثبت ۶۹ هزار و ۳۲۴ مورد سبقت غیرمجاز را توسط سامانه‌های نظارتی یادآور شد و گفت: محور‌های آستارا و سرچم با ۱۷۲ هزار و ۸۴۲ مورد، در صدر محور‌های دارای بیشترین سبقت غیرمجاز قرار دارند.

نسیمی تصریح کرد: همچنین در بازه زمانی یادشده، بیش از ۲ میلیون و ۷۶۶ هزار و ۸۸۲ تردد بافاصله غیرمجاز بین خودرو‌ها به ثبت رسیده است.

وی ادامه داد: محور‌های اردبیل - نیر با ۲۵۱ هزار و ۵۶۲ تردد، نیر - اردبیل با ۲۴۱ هزار و ۱۶۸ تردد و اردبیل - آستارا با ۱۷۱ هزار و ۵۵۹ تردد فاصله غیرمجاز، بیشترین میزان این نوع تخلف را به خود اختصاص داده‌اند..