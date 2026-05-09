رقابتهای انتخابی تیم ملی تنیس ایران برای حضور در مسابقات دیویسکاپ از فردا آغاز میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابتهای دیویس کاپ گروه ۳ آسیا و اقیانوسیه در شرایطی از ۲۲ تیرماه در کوالالامپور مالزی آغاز میشود که تیم ملی تنیس ایران در گروهی با حضور تیمهای ویتنام، اردن، سنگاپور، عربستان، فیلیپین، مالزی و ازبکستان به میدان خواهد رفت.
بر این اساس و برای انتخاب ترکیب نهایی، رقابتهایی از فردا تا ۲۵ اردیبهشت در مرکز ملی تنیس برگزار خواهد شد که طی آن ۸ بازیکن جوان و آماده به مصاف هم میروند تا در نهایت، نفر یا نفرات منتخب به ترکیب تیم ملی اضافه شوند و در کنار سایر تنیسورها، رویای صعود به پلیآف گروه ۲ جهانی (۲۰۲۷) را پیگیری کنند.
یونس طلاور، دانیال مشتاقیفر، کیارش حنیفی، ایلیا جعفر، ارسلان قمی، مرتضی معظم، محمد خوشخلق و سام عطاران نفراتی هستند که در این انتخابی به میدان میروند. این رقابتها نه تنها یک چالش بزرگ، بلکه بستری برای شناسایی و معرفی نسل جدید تنیس ایران است. هر چند تیم دیویس کاپ ایران در این روزها میانگین سنی بسیار خوبی دارد که این امر، آینده تنیس را برای سالهای متمادی تضمین میکند.
تیم ملی دیویس کاپ ایران در صورت کسب یکی از سه سهمیه صعود در رقابتهای دیویس کاپ گروه ۳ آسیا و اقیانوسیه، به پلیآف گروه ۲ جهانی راه خواهد یافت. این موفقیت میتواند سرآغاز تحولی بزرگ در تنیس ایران باشد چرا که حضور در سطح دوم جهانی، زمینه را برای رویارویی با حریفان قدرتمندتر و افزایش تجربه بینالمللی بیشتر بازیکنان فراهم میکند.
با توجه به خسارتهای وارد شده به مرکز ملی تنیس در حملات اخیر، افزایش هزینهها برای اعزام و حضور نمایندگان کشورمان در رویدادهای مختلف برون مرزی و مسائل دیگر، حالا تنیسورهای ایرانی چشم به آیندهای روشن دارند. آیندهای که از آن جوانان این مرز بوم بوده و همه باید تلاش کنیم تا آنها بتوانند در این مسیر گام بردارند.
دیویس کاپ همیشه یکی از رویدادهای مهم تیمی تنیس در جهان بوده و خواهد بود. برای ایران هم این مسابقات فرصتی است تا نسل جدید و تنیسورهای مستعد کشورمان، خود را به چالش بکشد و خود را برای صعود به سطوح بالاتر آماده کنند. انتخابی پیشرو در مرکز ملی تنیس، نه یک رقابت ساده بلکه میدان نمایش شایستگیهای ۸ بازیکن جوان است که میخواهند نام خود را در تاریخ تنیس ایران ثبت کنند.
به این نامها، اسامی افرادی از جمله علی یزدانی، سامیار الیاسی، سینا مقیمی و برخی ستارههای دیگر را هم باید اضافه کرد، بازیکنانی که از دیروز در مسیر قهرمانی گام برداشته و فردای تنیس ایران را خواهند ساخت.