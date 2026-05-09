به مناسبت سالروز تاسیس بسیج سازندگی و به یاد رهبرشهید انقلاب اسلامی، ۱۰ هزار اصله نهال در استان البرز، کاشته می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز، به گفته مسئول بسیج سازندگی سپاه امام حسن مجتبی دراستان این اقدام در قالب پویش مردمی نهال امید، به یاد رهبر شهید، و با همکاری ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری و گروههای جهادی بسیج در حال اجراست.
به همینمنظور در این طرح هزار اصله نهال مثمر، در شهرستان نظرآباد کاشته شد، تمام نهالها از نوع بومی و مثمر انتخاب شده تا ضمن افزایش پوشش گیاهی، در جهت توسعه فضای سبز و حفظ منابع طبیعی استان، مؤثر باشد.