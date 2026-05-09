فرمانده یگان حفاظت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با بیان اینکه هم اکنون دو هزار و ۲۰۰ نیرو در یگان حفاظت و ۴۰۰ سرباز وظیفه در وزارت میراث‌فرهنگی فعالیت دارند، گفت: مجوز جذب ۴۰۰ نفر در یگان حفاظت استان‌ها دریافت شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ سرهنگ آیت احمدی روز شنبه در دیدار با استاندار زنجان به تشریح فعالیت‌های یگان حفاظت پرداخت و افزود: حفاظت از میراث‌فرهنگی کاری تخصصی است و نیازمند توجه ویژه به نیرو‌های جوان و آموزش‌دیده است.

وی بر تقویت نیرو‌های حفاظتی، افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های امنیتی و استفاده از فناوری‌های نوین برای صیانت از آثار تاریخی تأکید کرد.

احمدی به مسائل مرتبط با قاچاق اشیای تاریخی، حمایت قضایی از نیرو‌های یگان حفاظت و تجهیز سامانه‌های نظارتی اشاره کرد و افزود: حفاظت از میراث‌فرهنگی کشور و تقویت زیرساخت‌های حفاظتی اهمیت زیادی دارد.

فرمانده یگان حفاظت وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: در زنجان بیش از دو هزار بنای تاریخی شناسایی شده و با توجه به افزایش آثار ثبت‌شده، این استان به نیرو‌های حفاظتی بیشتری نیاز دارد.

حفاظت از میراث فرهنگی نیازمند حرکت به سمت صیانت هوشمند است

استاندار زنجان نیز در این دیدار، گفت: زنجان آثار تاریخی بسیار ارزشمندی دارد و مقابله با قاچاق اشیای تاریخی از اهمیت بالایی برخوردار است.

صادقی افزود: بین بیکاری، فقر و روی آوردن به حفاری‌های غیرمجاز و قاچاق آثار فرهنگی رابطه مستقیمی وجود دارد، از این‌رو باید یگان‌های حفاظت تقویت شوند.

استاندار زنجان تأکید کرد: حفاظت از میراث‌فرهنگی موضوعی فراتر از مسائل مادی است و باید با آموزش‌های تخصصی به سمت حفاظت هوشمند حرکت کنیم.

صادقی با بیان اینکه استانداری آماده همکاری کامل با یگان حفاظت و دستگاه‌های مرتبط است، افزود: ساختار انتظامی و ساختار یگان حفاظت باید ارتباط مستقیم داشته باشند و اطلاعات لازم برای پیشگیری از آسیب‌ها در اختیار نیرو‌های حفاظتی قرار گیرد، زیرا این نیرو‌ها برخلاف پلیس مجهز به تجهیزات خاص نیستند.

وی همچنین گفت: صیانت قضایی از نیرو‌های یگان حفاظت میراث‌فرهنگی در حال پیگیری است و وزیر و کارشناسان مربوطه در این زمینه فعالانه اقدام می‌کنند.

استاندار زنجان ابراز امیدواری کرد با پایان شرایط دشوار فعلی، توجه بیشتری به صیانت از میراث فرهنگی شود.

وی اضافه کرد: دادگستری و دستگاه‌های قضایی باید در تعیین احکام برای حفاران غیرمجاز نقش جدی‌تر ایفا کنند.

صادقی گفت: همچنین بنا‌های تاریخی مانند گنبد سلطانیه باید به سامانه‌های پیشرفته مانیتورینگ و دوربین‌های مدار بسته تجهیز شوند تا پایش مستمر و هوشمند در آنها انجام گیرد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان هم گفت: چهار نفر در حوزه صنایع‌دستی، چهار نفر در حوزه گردشگری و یک همکار یگان حفاظت اداره‌کل در راه صیانت از میراث‌فرهنگی به شهادت رسیدند.

سید میکائیل موسوی گفت: از توجه ویژه استاندار زنجان به موضوع میراث‌فرهنگی و پیگیری دقیق مسائل این حوزه قدردانی می‌کنیم.