به گزارش خبرگزاری صداوسیما، احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نامهای به حضرت آیت الله «سیدمجتبی خامنه ای» رهبر معظم انقلاب اسلامی ضمن قدردانی از پیام ارزشمند ایشان به مناسبت یازدهم و دوازدهم اردیبهشتماه، روز کارگر و معلم، تأکید کرد که این پیام مرهمی بر دغدغهها و چالشهای جامعه کارگری و کارفرمایان بوده است.
متن کامل نامه به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
حضرت آیت الله سیدمجتبی خامنهای
رهبرمعظم انقلاب اسلامی
با اهدای سلام و تحیات
اینجانب به عنوان عضوی از جامعه بزرگ و زحمتکش کار و تولید اعم از کارگران، کارفرمایان، بازنشستگان و فعالان عرصه اشتغال کشور، پس از استماع و قرائت پیام سرشار از محبت و جهتبخش حضرتعالی به مناسبت یازدهم و دوازدهم اردیبهشت ماه (روز کارگر و معلم)، مراتب سپاس و قدردانی خود را به پیشگاه مقام رهبری انقلاب اسلامی تقدیم میدارم.
بیگمان برای کارگران شریف و زحمتکش که شاهد بیان دغدغههای شغلی، معیشتی و منزلتی خود از لسان حکیمانه رهبر شهید انقلاب بودند و همواره در هفته بزرگداشت کار و کارگر در محضر ایشان حاضر و از عنایات و الطاف آن رهبر شهید بهرهمند می شدند و معظمله با گوشی شنوا و نگاهی پدرانه، دردهای ایشان را میشنیدند و دولت را به پیگیری جدی مسائل کارگران موظف میکردند، فقدان جانسوز آن رهبر فقید و شهید انقلاب، ضایعهای دردناک بود که درد و غم هجران آن هنوز بر دلهای کارگران سنگینی میکند.
در چنین شرایطی، پیام سرشار از مهربانی و امید جنابعالی، مرهمی بر این دردها و تسکینی بر این حسرت بود. تأکید هوشمندانه حضرتعالی بر اینکه کارگران ستون فقرات عرصه اقتصاد هستند و باید با اولویت مصرف کالای ایرانی، مسیر قلههای پیشرفت را بپیمایند، بازنمایی همان منظومه فکری رهبر شهید انقلاب را در حوزه کار و تولید زنده کرد و نشان داد که خط مشی و مرام آن بزرگوار، همچنان چراغ راه این مسیر پر فراز و نشیب است.
دعوت حضرتعالی از صاحبان کسبوکارهای آسیبدیده برای پرهیز از تعدیل نیروی کار و نگاه ثروت و سرمایهای داشتن به کارگران و مطالبه از دولت برای حمایت از این عمل خیرخواهانه علاوه بر اینکه دلهای کارگران را از نگرانی فردای شغلی آسوده ساخت، به کارفرمایان متعهد نیز این نوید را داد که در مسیر انسانی و اخلاقی خود تنها نیستند.
جامعه کار و تولید، امروز بیش از هر زمان دیگر، خود را مدافع سنگر اقتصاد و سربازان جبهه اقتصادی میداند و در کنار مردم شریف ایران، پشتیبان نظام و ولایت بوده و از هیچ کوششی برای پایداری تولید، شکوفایی اشتغال و حفظ عزت ملی فروگذار نخواهند کرد.
حضرتعالی در پیام مذکور به چهار موضوع اشارۀ داهیانه و دوراندیشانه داشتید: (1) جهاد اقتصادی در جهت ناامید ساختن و شکست دشمنان؛ (2) پشتیبانی از کارگران با اولویت دادن به مصرف کالاهای ساخت داخل کشور؛ (3) پرهیز صاحبان کسبوکار از از تعدیل نیرو و جُداسازی نیروی کار تا حد امکان؛ (4) تعمیق تکریم کارگران، فراتر از تجلیلهای زبانیِ مناسبتی.
اینجانب و همکارانم در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان خادمین جامعه کار و تولید مصمم هستیم با اقتدا به سیره عملی و نظری رهبر شهید انقلاب و منویات حضرتعالی، تمام توان خود را در جهت تحقق فرامین چهارگانۀ فوق و ثمربخشی مطالبات به حق جامعه کارگری از جمله امنیت و ثبات شغلی، مسکن کارگری، بهداشت و ایمنی محیط کار و دستمزد عادلانه به کار بندیم و با همکاری سایر نهادهای مسئول، گامهای مؤثری در جهت کاهش دغدغههای معیشتی و ارتقای منزلت اجتماعی کارگران برداریم.
از خداوند متعال، تداوم توفیقات حضرتعالی را در هدایت نظام اسلامی و سربلندی روزافزون ایران عزیز خواستارم.